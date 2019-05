Mają Puchar Polski, a może być lepiej. "To byłoby mistrzostwo świata"

Stokowiec nie miał złudzeń po finale Pucharu Polski.

- Nie było to wyjątkowo piękne widowisko, ale tu są wyjątkowe emocje, do tego inny dla obu zespołów stadion, specyficzna murawa. Jednak tak często wyglądają finały, a gra się je tak, żeby wygrać - ocenił szkoleniowiec gdańszczan.

"Mistrzostwo świata"

Jak dodał, cieszy go, że pomimo nieuznania bramki - jego zdaniem słusznie - Lechia wytrzymała ciśnienie i potrafiła w końcówce skutecznie zareagować.



- Mamy świetną drużynę, zawodnicy osiągają wspaniałe rezultaty, choć oczywiście jakość może być wyższa. Nie było pięknej gry, zresztą z obu stron, ale puchar jedzie z nami na Pomorze, a my na pewno mamy ambicje, by grać lepiej - zapewnił.



Stokowiec powiedział, że zdobycie Pucharu Polski to wielka chwila dla Gdańska, ale nie ma wrażenia, że ten fakt coś kończy, a raczej, że proces odbudowania marki "Lechia Gdańsk" dopiero na dobre ruszy.



- Lechia przechodzi restrukturyzację - wyjaśnił. - Już widać, jak zmieniły się w naszej drużynie proporcje, jeśli chodzi o młodych zawodników i Polaków. A mamy już plan na przyszłość, myślę, że jesteśmy blisko przeprowadzenia 3-4 transferów i dalej będziemy się rozwijać. Odnieśliśmy już wspaniały, historyczny sukces. Mamy Puchar Polski, a gdybyśmy zdobyli jeszcze mistrzostwo, to byłoby chyba już mistrzostwo świata - kontynuował Stokowiec.

Źródło: PAP/EPA Piotr Stokowiec ma powody do zadowolenia

Dedykacja dla zmarłego prezydenta

W tabeli ekstraklasy Lechia jest obecnie druga, o trzy punkty za Legią Warszawa.



- Chwała, że wróciliśmy do gry "na zero z tyłu". Trochę poświętujemy i w niedzielę czeka nas wyjazdowy mecz z Cracovią. Przyznam, że ten termin jest dla mnie trochę niezrozumiały, ale nie chcę wyjść na kogoś, kto narzeka. Będziemy gotowi i będziemy walczyć - zaznaczył.



Czwartkowy triumf zadedykował w imieniu drużyny wszystkim kibicom Lechii, ale przede wszystkim nieżyjącemu już prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi.



- On był chyba największym kibicem Lechii i dziś, już tam na górze, najbardziej cieszy się z tego trofeum - podsumował.