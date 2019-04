Rollercoaster w Szczecinie. Hat trick Sobiecha przedłużył nadzieje Lechii

Na papierze hitem 18. kolejki LOTTO Ekstraklasy było starcie lidera ligi Lechii Gdańsk z drugą Legią Warszawa. Spotkanie jednak rozczarowało. Oba zespoły skupiły się na defensywie i mecz zakończył się wynikiem 0:0. Co powiedzieli na ten temat eksperci Eurosportu Tomasz Lach i Maciej Żurawski?

Choć Lechia była na szczycie tabeli przez 18 kolejek, to porażki z Cracovią i Piastem Gliwice sprawiły, że spadła na drugie miejsce, oddając pole Legii Warszawa. W środę gdańszczanie pojechali do Szczecina, by zmierzyć się z Pogonią, którą w sezonie zasadniczym dwukrotnie pokonali (3:2 i 2:1). Łatwo nie było, ale po niesamowitym spotkaniu goście odnieśli zwycięstwo i przynajmniej na chwilę wrócili na pierwsze miejsce w tabeli.

W pierwszej połowie Lechia była stroną przeważającą tylko na początku. Podopieczni Piotra Stokowca mogli wyjść na prowadzenie już w 6. minucie. Wówczas Daniel Łukasik świetnie dostrzegł wychodzącego na pozycję Konrada Michalaka, a ten oddał strzał, po którym piłka trafiła w słupek. Co więcej futbolówka spadła pod nogi Flavio Paixao, ale on z kolei uderzył wprost w bramkarza.

To również Portugalczyk przeprowadził akcję, po której wystawił piłkę Lukasowi Haraslinowi na jedenasty metr -Słowak został zatrzymany tuż przed oddaniem strzału.

Pogoń odpowiedziała w 22. minucie. Jakub Bartkowski zagrał idealnie do Adama Buksy, a młodzieżowy reprezentant Polski oddał strzał z ostrego kąta. Na posterunku był jednak skutecznie interweniujący Duszan Kuciak. Chwilę później to również Buksa dwukrotnie uderzał, ale jego strzały zostały zablokowane przez rywali.

Do końca żadna ze stron nie stworzyła żadnej groźnej sytuacji i wynik pozostawał sprawą otwartą.

Źródło: Newspix W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli goli

Świetna odpowiedź Lechii

Druga odsłona rozpoczęła się dla gospodarzy idealnie. Piłkarze Pogoni przeprowadzili kombinacyjną akcję, którą po podaniu Sebastiana Kowalczyka precyzyjnym strzałem po ziemi wykończył Sebastian Walukiewicz.

Goście postawili czym prędzej odpowiedzieć. Najpierw piłka trafiła w poprzeczkę po uderzeniu Michała Nalepy z rzutu wolnego, ale już w 71. minucie udało się doprowadzić do wyrównania. Artur Sobiech pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką Mariusza Malca.

Zawodnicy Pogoni jeszcze nie zdołali dojść do siebie, a po chwili stracili drugiego gola. Tym razem znakomitym podaniem z głębi pola popisał się Filip Mladenović, a Michalak przebiegł kilka metrów i trafił do siatki uderzeniem na dalszy słupek.

Źródło: Newspix Sobiech rozegrał świetny mecz w Szczecinie

Na tym jednak nie koniec. Tym razem to Pogoń postanowiła wziąć odwet. Na 2:2 wyrównał Zvonimir Kozulj, który trafił z czternastu metrów uderzeniem z półwoleja. Mało tego, w 83. minucie Bośniak oddał świetny strzał z dystansu, po którym piłka wylądowała w okienku bramki Lechii i gospodarze mieli trzy punkty w kieszeni. Przynajmniej tak mogło im się wydawać.

Lechia raz jeszcze się podniosła. Patryk Lipski zdecydował się na centrostrzał, a futbolówka tylko otarła się o Sobiecha i wpadła do bramki. To również były zawodnik m.in. Ruchu Chorzów zapewnił zwycięstwo gdańszczanom - 89. minucie w sytuacji sam na sam z Jakubem Bursztynem nie pomylił się.

Trzeba jednak podkreślić, że przy akcji zapewniającej triumf Lechii ewidentnie faulował Steven de Sousa Vitoria - najpierw szarpał jednego z rywali za koszulkę, a później kopnął go w nogę. Sędzia nie skorzystał z VAR-u, choć była ku temu podstawa.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3:4