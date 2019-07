Dwie poprzeczki i nic więcej. Lechia wciąż bez wygranej w lidze

25.07 | Po 36 latach piłkarze Lechii ponownie zagrali w europejskich pucharach. I był to udany powrót. W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy gdańszczanie pokonali przed własną publicznością Broendby Kopenhagę 2:1.

Trzecia drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy przystępowała do spotkania po dobrym występie z Broendby. W czwartek lechiści wygrali w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy 2:1 i wypracowali sobie zaliczkę przed rewanżem w Danii.

Dla trenera Piotra Stokowca właśnie puchary są obecnie priorytetem, dlatego z Wisłą postawił na zawodników, którzy w podstawowym składzie grają rzadziej. I tak od pierwszej minuty wystąpili Indonezyjczyk Egy Maulana Vikri czy Rafał Wolski i Artur Sobiech.

Poprzeczki to za mało

Liczne zmiany musiały się odbić na postawie Lechii. W poczynaniach gdańszczan momentami widać było brak zgrania i to Wisła prowadziła grę.

Jako pierwsi do siatki mogli trafić jednak gospodarze. Niedługo po upływie 20. minuty tuż przed polem karnym sfaulować dał się Wolski. Do stojącej piłki podszedł Maciej Gajos i do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele - piłka trafiła w poprzeczkę.

Na odpowiedź Białej Gwiazdy trzeba było poczekać dosłownie kilka akcji. Z około 25. metrów huknął Kamil Wojtkowski i w strzałach w poprzeczkę zrobiło się 1:1. Goli wciąż brakowało.

Po zmianie stron przewaga gości zarysowała się jeszcze wyraźniej. Wielką ochotę do gry miał pomocnik Jean Carlos, ale dogodnych sytuacji do zdobycia bramek brakowało.

Ostatni kwadrans upłynął pod znakiem już szturmowych ataków Wisły, ale rozstrzygający gol ostatecznie nie padł. Dla Lechii to drugi bezbramkowy remis w sezonie. W ubiegłym tygodniu identycznym wynikiem zakończył się jej mecz z ŁKS-em.

Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 0:0

Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Rafał Kobryń, Michał Nalepa, Mario Maloca, Adam Chrzanowski - Egy Maulana Vikri (46. Jarosław Kubicki), Tomasz Makowski, Maciej Gajos, Rafał Wolski (56. Lukas Haraslin), Sławomir Peszko (72. Flavio Paixao) - Artur Sobiech.

Wisła Kraków: Michał Buchalik - David Niepsuj, Rafał Janicki (78. Marcin Wasilewski), Lukas Klemenz, Maciej Sadlok - Kamil Wojtkowski, Jean Carlos (75. Aleksander Buksa), Vullnet Basha, Rafał Boguski, Michał Mak (88. Daniel Morys) - Krzysztof Drzazga.