UEFA wymierzyła karę Lechii Gdańsk za zamieszki

Lechia musi zapłacić karę w wysokości 50 tysięcy euro. Ponadto zamknięto stadion na jeden mecz, jednak ta kara została zawieszona na okres dwóch lat.

Decyzję podjęła Komisja Kontroli Etyki i Dyscypliny UEFA.

Bójka pseudokibiców z ochroniarzami

Lechia gra dalej w Lidze Konferencji Europy. Zwycięstwo w rewanżu Lechia Gdańsk... czytaj dalej » Mecz 1. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji Lechii Gdańsk z macedońską Akademiją Pandev, został przerwany już na początku z powodu zamieszek w sektorze gospodarzy. Jak się później okazało, doszło do bójki między pracownikami ochrony a pseudokibicami Lechii.



Sędzia zdecydował się odesłać piłkarzy do szatni. Po kilku minutach na trybunach zaprowadzono porządek, a ok. godz. 21 mecz wznowiono - oficjalnie - od szóstej minuty pierwszej połowy.

Gdyby doszło do powtórki, to Lechia przegrałaby walkowerem. Na szczęście mecz udało się dokończyć, a gdańszczanie zwyciężyli 4:1.



W sobotę Sąd Rejonowy w Gdańsku zastosował wobec trzech mężczyzn w wieku 20, 25 i 28-lat tymczasowy trzymiesięczny areszt. Podejrzani usłyszeli zarzuty za uszkodzenie wyposażenia pubu znajdującego się na terenie stadionu i spowodowanie strat nie mniejszych niż 100 tysięcy złotych.

Oglądasz Wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN 11.07.2022 | Zamieszki na stadionie Lechii Gdańsk. Są pierwsze aresztowania

Grają dalej

W czwartek piłkarze Lechii zmierzyli się Akademiją w meczu rewanżowym. Zwyciężyli na wyjeździe 2:1 i tym samym awansowali do kolejnej fazy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Następnym rywalem zespołu Tomasza Kaczmarka będzie Rapid Wiedeń. Pierwszy mecz odbędzie się 21 lipca, a rewanż 28 lipca.