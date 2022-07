Dwa ciosy w dwie minuty. Lechia żegna się z pucharami

Przed tygodniem w stolicy Austrii gospodarze mieli wyraźną przewagę, ale nie potrafili pokonać dobrze dysponowanego Dusana Kuciaka. Lechiści imponowali natomiast dobrze zorganizowaną obroną. W ataku też od czasu do czasu potrafili pokazać się z dobrej strony. Do Gdańska wrócili z remisem 0:0, co stawiało ich w korzystnej sytuacji przed drugą konfrontacją na własnym stadionie. Lechia wraca z Wiednia z czystym kontem Pełen walki i... czytaj dalej »

- To będzie inne spotkanie niż w Wiedniu. Mamy świadomość, że musimy, zarówno indywidualnie jak i zespołowo, wznieść się na swój najwyższy poziom. Wtedy wszystko jest możliwe. Nie będziemy się chować, ale nie zagramy na "dziko", tylko tak, żeby dać sobie szansę na dobry wynik - mówił w środę w Gdańsku na konferencji prasowej trener Lechii Tomasz Kaczmarek.

Konkrety Austriaków

I faktycznie, czwarta drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy od początku starała się prowadzić grę, a Christian Clemens szybko wysłał Austriakom sygnał ostrzegawczy, oddając potężny strzał z woleja. Piłka przeleciała obok słupka.

Niestety, konkretniejszy był Rapid. W 16. minucie Marco Grull wycofał piłkę do Nicolasa Kuhna, który oddał znakomity strzał. Zaskoczony Kuciak nie miał nic do powiedzenia. Lechia nie zdążyła dobrze otrząsnąć się z tego ciosu, a Jakub Kałuziński sfaulował na granicy pola karnego Guido Burgstallera. Jedenastkę wykorzystał Grull. Marne to pocieszenie, że słowacki bramkarz gospodarzy dobrze odczytał intencje napastnika rywali i był bliski interwencji. To były dwie minuty, które wstrząsnęły Lechią.

Źródło: PAP/Marcin Gadomski Marco Grull do asysty dorzucił gola

Gdańszczanie, wspierani przez głośny doping kibiców, nie mieli już nic do stracenia. Chcąc kontynuować przygodę w europejskich pucharach, musieli powalczyć o kontaktowe trafienie. W ich grze za mało jednak było agresji i mobilności.

W 33. minucie przed niezłą szansą stanął Łukasz Zwoliński po centrze Ilkaya Durmusa. Zamiast jednak posłać piłkę w stronę bramki, napastnik Lechii zagrał w kierunku linii bocznej. Niedługo potem jeszcze lepszą okazję miał Durmus. Piłka dość przypadkowo trafiła pod nogi Turka, który jednak fatalnie uderzył. Czasem, jak tuż przed przerwą, zabrakło też szczęścia. Po strzale Kałuzińskiego piłka odbiła się od nogi Moritza Oswalda i przeleciała obok słupka.

Momenty były

To był znak, że Lechia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W przerwie trener Kaczmarek zdecydował się na dwie zmiany. Flavio Paixao i Jarosław Kubicki zastąpili Clemensa i Kałuzińskiego. Gospodarze dochodzili do sytuacji, ale brakowało im wykończenia. W 54. minucie mogło i powinno być 1:2. Po dobrej akcji Portugalczyka piłki do siatki z dwóch metrów nie potrafił skierować Zwoliński. Po chwili po rzucie rożnym główkował Maciej Gajos - w sam środek bramki strzeżonej przez Niklasa Hedla.

Nadzieja pojawiła się w 83. minucie. Ładną akcję na prawym skrzydle przeprowadził wprowadzony kilka minut wcześniej Filip Koperski. Zagrał wzdłuż pola karnego do Zwolińskiego, a ten sprytnym strzałem zdobył kontaktową bramkę.

Źródło: Newspix Zwoliński dał nadzieję Lechii

Kibice Lechii, wśród nich byli selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz oraz prezes PZPN Cezary Kulesza, uwierzyli, że biało-zieloni są w stanie strzelić jeszcze jednego gola, który dałby dogrywkę. I tych okazji nie brakowało. Najlepszą w 87. minucie miał Kacper Sezonienko, który po podaniu Paixao spudłował z kilku metrów.

Gospodarze nie zdołali już zmienić wyniku. To Rapid zagra w 3. rundzie kwalifikacji. Tam zmierzy się z Nefci Baku. Wprawdzie w pierwszym meczu drugiej rundy na Cyprze Aris Limassol wygrał 2:0, ale w rewanżu wyraźnie lepsza była drużyna z Azerbejdżanu, zwyciężając 3:0.

Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń 1:2 (0:2)

Bramki: Łukasz Zwoliński 83' - Nicolas Kuhn 16', Marco Grull 18' karny

Żółte kartki – Lechia Gdańsk: David Stec, Jakub Kałuziński, Rafał Pietrzak. Rapid Wiedeń: Thorsten Schick, Aleksa Pejic, Marco Grull

Sędziował: Alessandro Dudic (Szwajcaria). Widzów: 23519

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak – David Stec (76. Filip Koperski), Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak – Christian Clemens (46. Jarosław Kubicki), Jakub Kałuziński (46. Flavia Paixao), Maciej Gajos, Marco Terrazzino (67. Kacper Sezonienko), Ilkay Durmus (67. Conrado) - Łukasz Zwoliński

Rapid Wiedeń: Niklas Hedl – Thorsten Schick (83. Martin Koscelnik), Emanuel Aiwu, Kevin Wimmer, Jonas Auer – Nicolas Kuhn (65. Ante Bajic), Aleksa Pejic, Moritz Oswald (73. Nikolas Sattlberger), Bernhard Zimmermann (65. Maximilian Hofmann), Marco Grull – Guido Burgstaller.

Wyniki rewanżowych spotkań polskich zespołów w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy:

Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń 1:2 (0:2)

Pierwszy mecz: 0:0. Awans: Rapid

Broendby Kopenhaga – Pogoń Szczecin 4:0 (2:0)

Pierwszy mecz: 0:0. Awans: Broendby

FK Astana - Raków Częstochowa 0:1 (0:1)

Pierwszy mecz: 5:0. Awans: Raków

Kolejny rywal: Spartak Trnawa. Mecze: 4 sierpnia (wyjazd), 11 sierpnia (dom)

Dinamo Batumi - Lech Poznań 1:1 (0:0)

Pierwszy mecz: 5:0. Awans: Lech

Kolejny rywal: Vikingur Reykjavik. Mecze: 4 sierpnia (wyjazd), 11 sierpnia (dom)