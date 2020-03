Legia zdobyła Gdańsk. Odjechała reszcie ligi

Legia miała o co grać. Zwycięstwo w Gdańsku premiowałoby warszawski zespół już dziewięciopunktową przewagą nad drugą w tabeli Cracovią, bo ta przegrała dzień wcześniej z Wisłą.



Zadanie, mimo że na wyjeździe, wydawało się w zasięgu legionistów. Z czterech ostatnich meczów na stadionie Lechii wygrali trzy.

Mur w bramce Lechii

W środę od początku było widać, jak rozpisano role w tym meczu. Gospodarze skupili się na obronie, oddając rywalom inicjatywę. Goście cierpliwie długo utrzymywali się przy piłce, z każdą kolejną minutą spychając lechistów do głębokiej defensywy. Tyle że z tego wszystkiego w pierwszej połowie wyszły tak naprawdę dwie dogodne sytuacje do strzelenia gola.



Najpierw Paweł Wszołek był bliski szczęścia po strzale głową, później Jose Kante huknął z bliska w słupek. Zrobił to tak mocno, że bramkarz Duszan Kuciak nie zdążył nawet wyciągnąć ręki. Trochę mało jak na zdecydowanie najlepszy zespół pod względem strzelonych goli (51, co oznacza średnio 2,1 gola na mecz).



Po pierwszych 45 minutach Lechia miała na koncie jeden oddany strzał, ale żadnego celnego. Legia - osiem, w tym cztery celne.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Duszan Kuciak długo był nie do pokonania

Legia złamała Kuciaka

Po przerwie role się nie zmieniły. Legia dalej nacierała, a gole nie chciały paść. Nawet po szturmie Kante, który huknął z woleja po podaniu Pawła Wszołka. Instynktownie, jakimś cudem, obronił Kuciak. Za chwilę nad poprzeczką strzelił Arvydas Novikovas.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Artur Jędrzejczyk powstrzymuje Flavio Paixao

Gdański mur pękł w 57. minucie. Zaczęło się od straty gospodarzy, piłkę przejął Luquinhas, pognał kilkanaście metrów i podał do Wszołka, a ten w sytuacji sam na sam strzelił obok bezradnego słowackiego bramkarza. 0:1.



Parę momentów później spotkanie mógł zakończyć Kante, który w środę nie załadował ostrej amunicji. Dostał piłkę od rozpędzonego w polu karnym Marko Vesovicia i strzelił w słupek.

Oszołomiona Lechia w końcu się pozbierała i odpowiedziała petardą Filipa Mladenovicia. Gości uratowała poprzeczka.

W końcu role się odwróciły. Im bliżej końca, tym częściej kotłowało się pod bramką Radosława Majeckiego. Coraz śmielej poczynał sobie Afgańczyk Omran Haydary. To po jego podaniu obrońca Legii Mateusz Wieteska omal nie wbił piłki do własnej bramki.

Przez chwilę pachniało remisem, ale gola już w doliczonym czasie gry na 2:0 strzelili goście. Wypracowali go rezerwowi. Strzelał Tomas Pekhart, a dobił Mateusz Cholewiak.



Dla legionistów zwycięstwo ma podwójny smak. Uzbierali potężną przewagę nad grupą pościgową. Nad Cracovia dziewięć, nad kolejnym Lechem - 11 punktów.

Lechia skończyła bez celnego strzału na bramkę Majeckiego.

Najniższy wymiar kary w Gliwicach



W drugim równolegle rozgrywanym spotkaniu piłkarze Piasta zasłużenie pokonali w Gliwicach Arkę Gdynia 1:0.

Gola dla mistrzów Polski w pierwszej połowie strzelił Piotr Parzyszek. To najniższy wymiar kary.



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 0:2

Bramki: Paweł Wszołek (57), Mateusz Cholewiak (90+6)



Piast Gliwice - Arka Gdynia 1:0

Bramka: Parzyszek (29)