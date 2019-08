Rezerwowy uratował Jagiellonię w Gdańsku

Piłkarz z urodzinowym zdjęciem w Auschwitz. "Nie wiedział, gdzie był" Miała być... czytaj dalej » Lechia w dramatycznych okolicznościach wygrała z Jagiellonią w majowym finale Pucharu Polski. Kilkanaście dni później gdańszczanie pozbawili Jagę marzeń o grze w europejskich pucharach. Piłkarze Ireneusza Mamrota mieli w Gdańsku przegonić koszmary końcówki sezonu, ale udało się tylko połowicznie.

Lechia konsekwentna

Początek spotkania należał do Lechii. Piotr Stokowiec postawił na grę skrzydłami i to one najwięcej napsuły krwi piłkarzom Jagiellonii. W 10. minucie z prawej strony dośrodkował Karol Fila, a groźnie uderzał Patryk Lipski.

Kwadrans później akcja poprowadzona lewą stroną dała gospodarzom prowadzenie. Dośrodkował Filip Mladenović, a walkę w powietrzu z Zoranem Arseniciem wygrał Artur Sobiech. Błąd przy bramce dla gospodarzy popełnił Damian Węglar, który mógł "pogodzić" Sobiecha z Arseniciem i wybić piłkę, jednak z niewiadomych przyczyn "zastygł" na linii bramkowej.

Nadszedł moment szczęścia

Na koniec pierwszej połowy w samo okienko trafił pomocnik Jagiellonii Tomas Prikryl, ale na spalonym był jeden z jego kolegów, który przeszkadzał Duszanowi Kuciakowi w momencie strzału.

W kategorii goli nieuznanych był więc remis, bo wcześniej Sobiech pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, ale w momencie podania Tomasza Makowskiego był na spalonym.

Dopiero kwadrans przed końcem szczęście uśmiechnęło się do gości. Wydawało się, że z akcji Jagiellonii już nic nie będzie. Piłkę z lewej strony boiska wybijał Mladenović, ale robił to zbyt ospale. Piłkę zdołał zablokować Jakub Wójcicki, dzięki czemu przypadkowo dograł do wprowadzonego kilkanaście minut wcześniej Ognjena Mudrinskiego. Serb bez namysłu uderzył z półwoleja i pokonał Kuciaka. To jego pierwszy punkt w ekstraklasie i na wagę punktu.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Ognjen Mudrinski z pierwszym golem w ekstraklasie



Remis w Gdańsku sprawia, że Lechia zajmuje 6. miejsce w lidze, Jagiellonia jest siódma.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0)

Bramki: Sobiech (25.) - Mudrinski (74.)

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Karol Fila (83. Daniel Łukasik), Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic - Sławomir Peszko (58. Maciej Gajos), Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Patryk Lipski (88. Rafał Wolski), Flavio Paixao - Artur Sobiech.

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Bodvar Bodvarsson, Zoran Arsenic, Ivan Runje, Jakub Wójcicki - Tomas Prikryl, Taras Romanczuk, Martin Pospisil, Jesus Imaz (89. Mikołaj Nawrocki), Juan Camara (46. Bartosz Bida) - Patryk Klimala (60. Ognjen Mudrinski).