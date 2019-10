Lechia znów bez zwycięstwa. Górnik wyszarpał punkt w końcówce

Cracovia tylko zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze w meczu 11. kolejki PKO BR Ekstraklasy. Tym samym Pasy nie wykorzystały okazji, by po raz pierwszy od 1948 roku zostać samodzielnym liderem rozgrywek.

Bez goli do przerwy

W pierwszych 20 minutach to Lechia starała się prowadzić grę, jednak okazji do zdobycia bramki było jak na lekarstwo. Co prawda strzał z ostrego kąta oddał Lukas Haraslin, ale Martin Chudy był na posterunku.

Bramkarza Górnika potężnym strzałem z dystansu sprawdził również Filip Mladenović. Tym razem Słowak również stanął na wysokości zadania i zbił piłkę do boku.

Po 30 minutach mecz został przerwany z powodu ograniczonej widoczności. Wszystko przez kibiców gospodarzy, którzy zdecydowali się odpalić race.

Po kilku minutach przerwy idealną okazję do zdobycia bramki zmarnował Igor Angulo. Hiszpan w sytuacji sam na sam z Dusanem Kuciakiem nie zmieścił jednak piłki w bramce. To była zdecydowanie najlepsza okazja do strzelenia gola w pierwszej połowie.

Po przerwie znów przeważali gospodarze. W 52. minucie dopięli swego i wyszli na prowadzenie. W polu karnym Górnika Rafała Wolskiego faulował Paweł Bochniewicz, a sędzia Tomasz Musiał wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Artur Sobiech, oddał niezwykle precyzyjny strzał tuż przy lewym słupku bramkarza i było 1:0.

Piłkarze Piotra Stokowca nie spoczęli jednak na laurach. W dalszym ciągu starali się prowadzić grę i stwarzać sobie kolejne sytuacje. Aktywny był zwłaszcza Haraslin, gdy już jednak dochodził do strzału, brakowało mu precyzji. W 71. minucie powinno być już 2:0, ale jego strzał z najbliższej odległości znakomicie obronił bramkarz gości.

Kilka minut później Górnik mógł wyrównać. Tym razem jednak nieznacznie spudłował drugi z hiszpańskich graczy ofensywnych - Jesus Jimenez.

W 82. minucie już się jednak nie pomylił. W całej akcji gości kluczową rolę odegrał podający - Łukasz Wolsztyński. Jimenez uderzył trochę szczęśliwie, upadając, a piłka przeleciała tuż pod interweniującym Kuciakiem.

To był ostatni bramkowy akcent tego spotkania. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Dla Lechii to drugi remis z rzędu, a dla Górnika - już trzeci.



#LGDGÓR 1:1 pic.twitter.com/3uDcgid3Of — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 26 października 2019

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1 (0:0)

bramki: Sobiech 52 z karnego - Jimenez 82

Lechia:Kuciak – Mladenović, Augustyn, Nalepa, Fila – Kubicki, Makowski, Wolski (65. Lipski), Haraslin (84. F. Paixao) – Peszko (68. Gajos), Sobiech

Górnik:Chudy – Janża, Bochniewicz, Wiśniewski, Sekulić – Matras (72. Zapolnik), Matuszek, Jimenez, Bauza (46. L. Wolsztyński) – Kopacz (71. Ściślak), Angulo.