W Gdańsku niedosyt, mimo wygranej. "Nasza gra była lepsza niż wynik"

Po dobrym spotkaniu piłkarze Lechii zasłużenie pokonali Broendby Kopenhaga 2:1 i są bliżsi awansu do 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Gospodarze od 26. minuty prowadzili po trafieniu Flavio Paixao z rzutu karnego. Wprawdzie w 59. minucie wyrównał Simon Hedlund, ale gdańszczanie odpowiedzieli cztery minuty później strzałem głową Patryka Lipskiego.

- Cieszę się ogromnie, że stworzyliśmy fajne oraz interesujące widowisko. Tak grająca Lechia mogła się podobać i każdy kibic, który przyszedł dzisiaj na stadion mógł nawet poczuć dumę z tak grającej drużyny. Jest to dla nas wielki plus, bo gramy przecież dla kibiców - ocenił Stokowiec.

"Intensywność, agresywność i jakość"

Gdańszczanie mogli do Danii polecieć z lepszą zaliczką, ale nie wykorzystali wielu dogodnych sytuacji. Lukas Haraslin, Flavio Paixao, a w drugiej minucie doliczonego czasu Artura Sobiech trafił w poprzeczkę.

- To było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu i szkoda, że wynik nie jest bardziej okazały. Pozostał lekki niedosyt, ale zdajemy sobie sprawę, że za nami tylko pierwsza połowa i wszystko przed nami. Z przebiegu meczu mogę powiedzieć, że nasza gra była lepsza niż wynik, ale nie ma co kręcić nosem - stwierdził szkoleniowiec Lechii. I wyliczał walory swojej drużyny.

- Muszę podkreślić nasze dobre przygotowanie organizacyjne do tej potyczki, bo zadbaliśmy o każdy szczegół, począwszy od taktyki po jej realizację, intensywność gry i przygotowanie motoryczne. Nie chcieliśmy grać nieodpowiedzialnie, bo wiedzieliśmy jaką jakość prezentuje Broendby. Krok po kroku dobrze budowaliśmy akcje. Pokazaliśmy dużą intensywność, agresywność, a także jakość. O tym mówiłem przed meczem na konferencji i cieszę się, że nie były to tylko słowa, ale fakty. Kibicie mogą być dumni z tego jak zaprezentowała się nasza drużyna. Jest się z czego cieszyć i z optymizmem możemy podejść do rewanżu - dodał.

Powtórka mile widziana

Ten w czwartek za tydzień w Kopenhadze. - Mecz się dopiero zacznie, ale mamy tydzień, aby popracować i rozpracować rywali. Solidnie się do tego spotkania przygotowaliśmy i tak też będzie przed rewanżem - podsumował.

Źródło: newspix.pl Lechia obroni zaliczkę?

Lechia Gdańsk – Broendby Kopenhaga 2:1 (1:0)

Flavio Paixao (26-karny), Patryk Lipski (63) - Simon Hedlund (59)

Lechia: Dusan Kuciak – Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic – Lukas Haraslin (79. Sławomir Peszko), Daniel Łukasik, Jarosław Kubicki, Patryk Lipski (83. Tomasz Makowski), Żarko Udovicic – Flavio Paixao (74. Artur Sobiech).

Broendby: Marvin Schwabe – Kevin Mensah (81. Jens Martin Gammelby), Hjortur Hermannsson, Paulus Arajuuri, Anthony Jung –Josip Radosevic, Dominik Kaiser, Lasse Vigen Christensen – Simon Hedlund, Kamil Wilczek, Simon Tibbling (75. Kasper Fisker).