Kolejna porażka Lecha. Zagłębie wypunktowało Kolejorza

W poprzedniej kolejce oba zespoły schodziły z boiska pokonane. Przegrana Zagłębia z Pogonią Szczecin 0:1 była pierwszą, od kiedy trenerem zespołu jest Słowak Martin Sevela. Z drugiej strony Lech nie poradził sobie z Legią, ulegając w Warszawie 1:2. Nic dziwnego, że Kolejorz i Miedziowi liczyli na rehabilitację. Udała się Zagłębiu.

Najskuteczniejsze ekipy

Lider zatrzymany w Krakowie. Udany jubileusz Michała Probierza 13. kolejka... czytaj dalej » Kibice w Poznaniu mogli liczyć na emocje. Zmierzyły się bowiem ze sobą zespoły, które w tym sezonie strzeliły najwięcej goli. Do piątku Lech miał na koncie 22 trafienia, a Zagłębie o jedno mniej.

Goście już w pierwszej połowie wyrównali dorobek poznaniaków. W 23. minucie Starzyński dośrodkował płasko z rzutu rożnego, Patryk Szysz minął się z piłką, ale ta trafiła pod nogi Jakuba Tosika, który z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.

Lech potrafił wykreować sobie groźne sytuacje, ale był nieskuteczny. Najlepsze szanse na gola zmarnował Joao Amaral. Z kolei uderzenie Jakuba Modera świetnie obronił Dominik Hładun.

Lider Starzyński

Wydawało się, że aktywny Lech w drugiej połowie zdoła doprowadzić przynajmniej do remisu. Tymczasem po zmianie stron to Zagłębie przez większość czasu kontrolowało wydarzenia boiskowe. Przyjezdni grali spokojnie, byli dobrze zorganizowani i nie pozwalali rozwinąć skrzydeł rywalom. Do tego groźnie kontratakowali.

Po jednej z szybkich akcji Starzyński idealnie wyłożył piłkę Damjanowi Boharowi, a Słoweniec z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Dla lidera Miedziowych była to już szósta asysta w sezonie. 28-letni pomocnik był najlepszy na boisku i poprowadził swój zespół do zwycięstwa.

W czwartej doliczonej minucie gry Lech zdołał jeszcze strzelić gola kontaktowego, po efektownym strzale Christiana Gytkjaera. Było to jednak za późno, by gospodarze zdołali doprowadzić do remisu.

Źródło: PAP/EPA Damjan Bohar cieszy się z drugiego gola

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (0:1)



Bramki: 0:1 Jakub Tosik (23), 0:2 Damjan Bohar (67), 1:2 Christian Gytkjaer (90+4).



Lech: Mickey van der Hart - Robert Gumny, Lubomir Satka, Dorde Crnomarkovic, Tymoteusz Puchacz - Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Mateusz Skrzypczak (59. Pedro Tiba), Joao Amaral (59. Filip Marchwiński), Jakub Kamiński (79. Wołodymyr Kostewycz) - Christian Gytkjaer.



Zagłębie: Dominik Hładun - Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko (52. Łukasz Poręba) - Sasa Zivec, Bartosz Slisz, Jakub Tosik, Filip Starzyński (89. Asmir Suljic), Damjan Bohar - Patryk Szysz (90+1. Rok Sirk).