Lech nie utrzymał prowadzenia. VAR znów w roli głównej

Legia nie wykorzystała kilku świetnych szans w pierwszej połowie, w drugiej dała się zaskoczyć zaledwie 17-letniemu zawodnikowi Filipowi Marchwińskiemu i przegrała z Lechem w Poznaniu 0:1. Przez to po 2. kolejce grupy mistrzowskiej warszawski zespół nie jest już na szczycie tabeli.

Oba zespoły szans na mistrzostwo nie mają, ale stawka meczu i tak była spora. Dzięki temu, że w tygodniu Puchar Polski zdobyła pewna już miejsca na podium Lechia Gdańsk, udział w europejskich pucharach da nawet zajęcie czwartego miejsca. Walczy o nie pięć zespołów.

Kibice Lecha mieli prawo się tego spotkania obawiać. Zagłębie w tym sezonie pokonywało Kolejorza już dwukrotnie. Na dodatek na finiszu poznanianie mają kłopoty z napastnikami. Trener Dariusz Żuraw wystawił w ataku nominalnych pomocników - Darko Jevticia i Filipa Marchwińskiego.

Zagłębie było blisko

W pierwszej połowie obie drużyny stworzyły garstkę okazji.

Najlepszą dla Lecha zmarnował wspomniany Marchwiński. 17-letni bohater niedawnego meczu z Legią (strzelił gola na wagę trzech punktów) zdołał dojść do mocnego dośrodkowania, ale potem skiksował. Będąc tuż przed bramką, uderzył tak niedokładnie, że bramkarz nie musiał nawet interweniować.

Wcześniej groźniejsi byli Miedziowi. Strzał z pola karnego Bartłomieja Pawłowskiego przeleciał nad poprzeczką. Okazja była świetna, ale lepsze marnowali jego koledzy. W zamieszaniu podbramkowym Patryk Tuszyński trafił w Jasmina Buricia. Poprawka Bartosza Kopacza minęła bośniackiego bramkarza, ale z linii wybił ją obrońca.

VAR nie pomógł Lechowi

Brak snajpera w ekipie Lecha był widoczny. W drugiej części na chwilę pozwolił o tym zapomnieć Kamil Jóźwiak. Pomocnik Lecha dał upragnionego gola i zachował się przy tym jak rasowy snajper. Piłka dość przypadkowo spadła pod jego nogi w okolicach pola karnego. Uderzył od razu i trafił w okienko.

Źródło: PAP/EPA Jóźwiak dał prowadzenie Lechowi

21-latek mógł zostać bohaterem też kolejnej akcji, gdy był faulowany przez Sasę Balicia. Arbiter po tym zagraniu podyktował karnego, ale za chwilę skorzystał z VAR i zmienił zdanie. Ostatecznie przyznał gospodarzom rzut wolny, po którym lechici nie stworzyli większego zagrożenia.

Nie był to ostatni przypadek, gdy sędzia wspomógł się wideoweryfikacją. W drugim znów zadziałała ona na korzyść Zagłębia. Przewracający się w szesnastce Pawłowski początkowo został ukarany żółtą kartką za symulowanie. Po analizie gościom przyznano jednak jedenastkę, którą na gola zamienił Filip Starzyński.

Pawłowski z piłką meczową

W końcowych minutach jeszcze kilkukrotnie zrobiło się gorąco pod obiema bramkami. Piłkę meczową mieli goście. Konkretnie Pawłowski. Jego strzał z bliska w dobrym stylu zdołał obronić Burić.

Remis jest wynikiem sprawiedliwym. W kontekście walki o puchary bardziej satysfakcjonuje lubinian. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Lech ma do Miedziowych dwa punkty straty. Tyle samo do czwartej Jagiellonii, która ma jednak mecz w zapasie.

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Kamil Jóźwiak (47), 1:1 Filip Starzyński (85-karny).

Lech Poznań: Jasmin Buric - Robert Gumny, Dimitris Goutas, Nikola Vujadinovic, Wołodymyr Kostewycz - Tymoteusz Klupś, Łukasz Trałka, Darko Jevtic (76. Piotr Tomasik), Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak (90+1. Krzysztof Kołodziej) - Filip Marchwiński (86. Maciej Gajos).

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic - Bartłomiej Pawłowski (90+4. Dawid Pakulski), Bartosz Slisz, Filip Starzyński, Filip Jagiełło, Damjan Bohar (78. Alan Czerwiński) - Patryk Tuszyński (89. Jakub Mares).