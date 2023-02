"Zimny prysznic". Norweskie media komentują sukces Lecha

Zdaniem norweskich mediów mecz był bardzo wyrównany, szybki i ciekawy, a gdy dołoży się do tego 35 tysięcy na stadionie w Poznaniu, to był wręcz fascynującym widowiskiem.



Złoty gol Lecha. Kolejorz ma awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań... czytaj dalej » "Niestety w drugiej połowie już nie dla nas. W przerwie skończyło się wszystko, co dobre" - ocenił dziennik "Dagbladet".



Według tytułu, piłkarze z Bodoe odpadli, mimo że rozegrali dobry mecz, ale zaważyły poważne błędy zarówno w obronie, jak i ataku.



"Lecą do domu z bagażem rozczarowania, na które jednak zasłużyli" - dodano.

"Kapitan wygrał Lechowi ten mecz"

Gazeta "Verdens Gang" oceniła krótko, iż "można powiedzieć, że piłkarze z północy Norwegii rozegrali w Poznaniu dobre spotkanie, lecz fakt jest taki, że w dwóch meczach tego barażu nie potrafili zdobyć bramki".



Kanał telewizji NRK zwrócił uwagę, że po bezbramkowym remisie przed tygodniem w Bodoe w Poznaniu oba zespoły grały już "o wszystko", lecz to szwedzki kapitan polskiej drużyny Mikael Ishak piękną bramką "wygrał ten mecz Lechowi".



Z kolei w kanale TV2 zauważono, że pełne nadziei Bodoe/Glimt było stać tylko na remis u siebie, co okazało się było kluczowym rezultatem w tym dwumeczu, który skończył się zimnym prysznicem w Poznaniu - dosłownie, ze względu na padający deszcz, i w przenośni.



"Norweski zespół stoczył wyrównany bój, lecz był nieskuteczny i nie wykorzystał żadnej z szans na gola" - podsumowano.