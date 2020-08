Ishak show. Spacerek Lecha z przeszkodami w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy

Gol w pierwszej minucie, gol do szatni. Cracovia odpadła z pucharów Szwedzka drużyna... czytaj dalej » W spotkaniu z trzecią drużyną poprzedniego sezonu łotewskiej ekstraklasy to Lech był zdecydowanym faworytem. I rzeczywiście, przewaga Lecha była widoczna.

Problem pojawiał się w momencie, gdy piłka trafiała w okolice pola karnego gości. Potem brakowało pomysłu, jak przedostać się w szesnastkę.

Raz się udało. W 34. minucie praktycznie w sytuacji sam na sam znalazł się Pedro Tiba. Portugalczyk oddał strzał, piłka przeszła obok bramkarza, ale trafiła w plecy asekurującego go obrońcy. Po chwili futbolówka była już pod nogami Daniego Ramireza, ale zamiast na precyzji skupił się na sile i kropnął nad poprzeczką.

Wicemistrzowie Polski próbowali też strzałów z dystansu. Zaskoczyć golkipera gości starał się m.in. Jakub Moder, który w końcówce poprzedniego sezonu zdobył w ten sposób kilka ładnych bramek. Tak też się nie udało. Do przerwy 21-latek oraz jego koledzy bili głową w mur.

Ishak bohaterem

W końcu się udało. W 59. minucie Moder spróbował po raz kolejny, ale piłka znów odbiła się od jednego z rywali, zmyliła bramkarza i trafiła w słupek. Na szczęscie niezwykle przytomnie zachował się nowy napastnik Kolejorza Mikael Ishak. Szwed z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.

Strata gola nie zachęciła jednak piłkarzy Valmiery do zmiany stylu gry. Wciąż bronili się bardzo głęboko. Kilka minut później znów mogli za to słono zapłacić. Po strzale Kamila Jóźwika piłka znów zatrzymała się na jednym z piłkarzy stojących w polu karnym, trafiając go w rękę. Sędzia był jednak niewzruszony.

Lech nie forsował tempa, a momentami wręcz bawił się z rywalem. W 78. minucie z kolejnej okazji do zdobycia gola skorzystał Ishak. Tym razem piłkę w polu karnym wyłożył mu Tiba, a ten posłał ją obok wychodzącego bramkarza.

Lech cieszył się z prowadzenia 2:0, a Ishak z trzeciego gola w drugim meczu dla nowego zespołu. W weekend trafił również do siatki w ligowym meczu z Zagłębiem Lubin.

78' GOOOOOOL! Mikael Ishak po raz drugi

__#LPOFKV 2:0 pic.twitter.com/8LjpSEWlRL — Lech Poznań (@LechPoznan) August 27, 2020

Bohater Lecha został zmieniony w 84. minucie przez młodego Filipa Szymczaka. Ten zastąpił go w najlepszy możliwy sposób. Cztery minuty później strzałem z ostrego kąta przypieczętował wygraną wicemistrzów Polski.

Zespół Dariusza Żurawia wygrał 3:0 i awansował do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Wcześniej w czwartek ta sztuka udała się również Piastowi Gliwice, który pokonał 2:0 Dynamo Mińsk. Jako jedyna z polskiej trójki w czwartek z pucharami pożegnała się Cracovia.

Lech Poznań - Valmiera FK 3:0 (0:0)

Gole: Ishak (59., 78.), Szymczak (88.)