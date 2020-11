Koszmarna kontuzja i krzyk na pustym stadionie. Rywal Lecha Poznań poważnie osłabiony

Jedyny polski przedstawiciel w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2020/2021 Lech Poznań trafił do grupy D. Rywalami zespołu z Poznania będą Benfica, Standard Liege oraz Rangers FC.

Reprezentant Belgii ligowe spotkanie z KV Oostende zakończył w pierwszej połowie. Wszystko za sprawą starcia z 22. minuty. Walcząc o piłkę z napastnikiem rywali Makhtarem Gueye, obrońca gospodarzy niefortunnie wygiął kolano i upadł na murawę.

Od razu wiadomo było, że kontuzja jest poważna. Krzyk bólu roznosił się po całym pustym stadionie. Piłkarz opuścił boisko opuścił na noszach, pocieszany przez kolegów.

Diagnoza okazała się być fatalna. Standard poinformował, że Vanheusden zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Kontuzja wykluczy go z gry co najmniej na pół roku. Niewykluczone, że piłkarz straci nawet cały sezon.

Zdobytą w tej akcji bramkę dla gości anulowano.



Źródło: Getty Images Zinho Vanheusden Źródło: Getty Images Zinho Vanheusden to kapitan Standardu Liege

Talent o kruchym zdrowiu

Pozytywny wynik testu. Bayern osłabiony w Salzburgu Bez jednego z... czytaj dalej » Zespół z Liege wygrał z KV Oostende 1:0, a zwycięską bramkę dla gospodarzy, dopiero w 86. minucie, zdobył Noe Dussenne. Standard po jedenastu kolejkach belgijskiej ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce, za KAA Gent i Anderlechtem Bruksela.

Piłkarze prowadzeni przez Philippe'a Montaniera już w czwartek zmierzą się w Poznaniu z Lechem w meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy.

Kontuzja Vanheusdena to dla nich olbrzymia strata. Zawdnik ten ma dopiero 21 lat, a już jest kapitanem drużyny. W październiku zadebiutował w reprezentacji Belgiiw zremisowanym 1:1 meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

To nie są pierwsze problemy ze zdrowiem w jego karierze. W maju 2019 roku Vanheusden nabawił się poważnej kontuzji lewego kolana. Uraz wykluczył go z gry na cztery miesiące. Tym razem ucierpiało prawe kolano piłkarza. "Jesteśmy pewni, że wróci na murawę tak szybko, jak to tylko możliwe i że nigdy nie zabraknie mu determinacji" - napisał w oświadczeniu klub z Liege.