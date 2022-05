Lech zmobilizowany, ale Raków łatwo nie odda pucharu. "Chcemy pokrzyżować ich plany"

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lecha Poznań z Legią Warszawa.

- Skupiamy się tylko na tym meczu. Szczerze mówiąc nawet rozgrywki ligowe nie są teraz istotne. Od początku tygodnia żyjemy tym meczem i przygotowujemy się do niego mentalnie, bo w tej sferze to spotkanie będzie najważniejsze - mówił na niedzielnej konferencji prasowej trener Lecha Maciej Skorża.

Wierzę że nasi zawodnicy są świadomi swoich wysokich umiejętności i formy, bo jesteśmy w coraz lepszej dyspozycji. Cel jest jeden - zdobyć Puchar Polski - dodał.

W bardzo podobnym tonie na swojej konferencji wypowiedział się szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun.

- Przyjechaliśmy obronić trofeum. Takie jest nasze nastawienie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani Mamy też taką zdrową pewność siebie, bo nie jesteśmy tu przypadkowo. Chcemy to wykorzystać. Historia ostatnich meczów z Lechem nas buduje, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest mocny rywal, który ma duże aspiracje. My chcemy stanąć na tej drodze i pokrzyżować ich plany - powiedział.

Częściej wygrywał Lech

Piłkarze Lecha już po raz 11. zagrają w finale Pucharu Polski. Z dotychczasowych 10 pięć Kolejorz wygrał, ale ostatnio w 2009 roku, kiedy w Chorzowie pokonał tamtejszy Ruch 1:0. Późniejsze cztery, w tym trzy już na reprezentacyjnym obiekcie w stolicy w latach 2015-17, zakończyły się przegranymi poznaniaków.

Poniedziałkowy finał będzie trzecim z udziałem Rakowa. Częstochowianie debiutowali na tym etapie w 1967 roku, kiedy jako drużyna z trzeciego poziomu rozgrywek ulegli w Kielcach po dogrywce Wiśle Kraków 0:2. Przed rokiem drugi występ w decydującym meczu przyniósł pierwszy triumf. W Lublinie ekipa spod Jasnej Góry pokonała pierwszoligową wtedy i obecnie Arkę Gdynia 2:1.

Finał Pucharu Polski: kto faworytem?

W tym roku obaj finaliści przystąpią do gry jako dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny ekstraklasy. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku, kiedy po puchar sięgnęła prowadząca w momencie rozgrywania meczu Legia Warszawa, ale mistrzem Polski został Lech.

Teraz liderem jest Raków, który przy takiej samej liczbie punktów wyprzedza Kolejorza dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Statystyki wydają się przemawiać na korzyść ekipy spod Jasnej Góry.

Poznański zespół nie wygrał bowiem żadnego z pięciu ostatnich meczów z drużyną z Częstochowy - w lidze dwa razy przegrał i dwukrotnie zremisował, a został także przez nią wyeliminowany w poprzedniej edycji Pucharze Polski.





Lech - Raków: o której finał Pucharu Polski?

Od kilku lat finałowe mecze Pucharu Polski odbywają się 2 maja. Nie inaczej będzie i tym razem. Pierwszy gwizdek sędziego Szymona Marciniaka o godzinie 16.00.

Przed rokiem finał Pucharu Polski w Lublinie, ze względu na pandemię, odbywał się przy pustych trybunach. W tym roku na PGE Narodowym ma być ponad 45 tysięcy kibiców.

Drogi Lecha i Rakowa do finału PP:

W drodze do poniedziałkowego finału Lech i Raków rozegrały po pięć meczów. Kolejorz (wszystkie spotkania rozgrywał w roli gości) nie stracił w nich ani jednej bramki, ale teoretycznie bardziej wymagających rywali miała ekipa spod Jasnej Góry.

Lech:

1/32 finału - Skra Częstochowa 3:0

1/16 finału - Unia Skierniewice 2:0

1/8 finału - Garbarnia Kraków 4:0

1/4 finału - Górnik Zabrze 2:0

1/2 finału - Olimpia Grudziądz 3:0



Raków:

1/32 finału - Stal Rzeszów 4:2

1/16 finału - KKS Kalisz 2:1

1/8 finału - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0

1/4 finału - Arka Gdynia 2:0

1/2 finału - Legia Warszawa 1:0