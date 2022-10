Emocje w hicie ekstraklasy. Raków rzutem na taśmę wygrał na boisku Lecha

Częstochowianie od dawna nie leżą Kolejorzowi. Po raz ostatni poznaniacy pokonali drużynę Marka Papszuna jeszcze przed pandemią - 8 lutego 2020 roku wygrali u siebie 3:0. Kolejne mecze kończyły się remisami lub zwycięstwami Rakowa, który w sezonie 2020/21 wyeliminował Lecha w ćwierćfinale Pucharu Polski, a w maju tego roku wygrał finał tych rozgrywek 3:1 na PGE Narodowym.

Wyrównana pierwsza połowa

Przed niedzielną konfrontacją częstochowianie prowadzili w tabeli ekstraklasy, mając aż 10 punktów przewagi nad rywalami z Poznania. Kolejorz przystępował do ligowego hitu zaledwie po trzech dniach od trudnego meczu Ligi Konferencji w Wiedniu z Austrią (1:1). Nikt jednak nie zamierzał narzekać na zmęczenie.

Pierwsza połowa meczu była bardzo wyrównana i zacięta. Oba zespoły znajdowały się przy piłce przez tyle samo czasu, wymieniły też bardzo podobną ilość podań. Trzykrotnie celnie strzelali lechici, a tylko jedna na pięć prób Rakowa była w światło bramki.

Najgroźniejszą akcję w pierwszej połowie przeprowadzili gospodarze. W 24. minucie Filip Szymczak świetnie podał do wbiegającego w pole karne Mikaela Ishaka, ale Szwed przegrał w sytuacji sam na sam z Vladanem Kovaceviciem, który umiejętnie skrócił kąt. W odpowiedzi strzał Bartosza Nowaka dobrze obronił Filip Bednarek.

Źródło: PAP/EPA Twarda walka w meczu Lech - Raków

Gole po przerwie

Druga połowa spotkania rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Lech stracił piłkę przed swoim polem karnym, a Raków momentalnie przyspieszył akcję. Nowak wypuścił w bój Patryka Kuna, a ten uderzeniem po długim słupku pokonał bramkarza.

Lech starał się o wyrównanie, ale długo czynił to nieporadnie. W końcu jednak dopiął swego. W 67. minucie Michał Skóraś zdecydował się na zaskakujący strzał zza linii pola karnego i mocno bita piłka ugrzęzła w siatce. To czwarty gol w sezonie młodego reprezentanta Polski. Trener John van den Brom, który nie mógł poprowadzić Lecha z uwagi na żółte kartki, miał powody, by bić brawo z trybun.

W 80. minucie Raków miał kapitalną okazję, by ponownie objąć prowadzenie. Najpierw Kun huknął z woleja w poprzeczkę, a dobijający Fabian Piasecki zamiast do bramki posłał piłkę w trybuny.

Osiem minut później częstochowianie ucieszyli się z gola Frana Tudora. Radość była jednak krótka, bo sędzia Paweł Raczkowski po wideoweryfikacji VAR nie uznał tego trafienia. Wcześniej Piasecki dotknął bowiem piłkę ręką.

Raków nie przejął się tym niepowodzeniem i jeszcze przycisnął rywali. W trzeciej doliczonej minucie Piasecki strzelił gola głową, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego. Do końca spotkania Lech nie zdołał już wyrównać.

Źródło: PAP/EPA Fabian Piasecki strzelił decydującego gola

Lech Poznań - Raków Częstochowa 1:2 (0:0)

Bramki: Skóraś (67) - Kun (48), Piasecki (90+3)

Żółte kartki - Lech Poznań: Lubomir Satka, Filip Szymczak, Mikael Ishak, Michał Skóraś, Filip Marchwiński, Artur Sobiech. Raków Częstochowa: Fran Tudor, Mateusz Wdowiak, Zoran Arsenić, Vladan Kovacević.



Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 22 817.



Lech Poznań: Filip Bednarek - Alan Czerwiński (69. Kristoffer Velde), Filip Dagerstaal (90+1. Nika Kwekweskiri), Lubomir Satka, Antonio Milić - Filip Szymczak, Radosław Murawski, Afonso Sousa (69. Filip Marchwiński), Jesper Karlstroem, Michał Skóraś - Mikael Ishak (90+1. Artur Sobiech).



Raków Częstochowa: Vladan Kovacević - Fran Tudor, Zoran Arsenić, Stratos Svarnas - Deian Sorescu (81. Tomas Petrasek), Giannis Papanikolaou (68. Gustav Berggren), Władysław Koczerhin (81. Ben Lederman), Patryk Kun - Bartosz Nowak (64. Mateusz Wdowiak), Vladislavs Gutkovskis (64. Fabian Piasecki), Ivi Lopez.