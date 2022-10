Lech pnie się w górę tabeli. Korona wyszarpała remis w końcówce

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lecha Poznań z Legią Warszawa.

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Gospodarze do spotkania z Radomiakiem przystąpili trzy dni po meczu Ligi Konferencji z Hapoelem Beer Szewa. Trener John van den Brom dał szansę zmiennikom.

Pierwszy swoją szansę gry w podstawowym składzie wykorzystał Citaiszwili. Już w 12. minucie Gruzin otrzymał podanie od Afonso Sousy, minął obrońcę gości i sprytnie, niezbyt mocno posłał piłkę przy tzw. krótkim słupku.

Radomiak miał szanse na gola

Efektowny gol na wagę zwycięstwa. Legia ponownie liderem Piłkarze Legii... czytaj dalej » Trener Radomiaka Mariusz Lewandowski chwilę później musiał dokonać zmiany, bowiem urazu doznał Daniel Pik. Jego zmiennik Leandro mógł bardzo szybko wpisać się na listę strzelców, ale po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyraźniej był zaskoczony faktem, że piłka spadła mu pod nogi i posłał ją w trybuny. W kolejnej akcji Raphael Rossi uderzył z półwoleja, lecz także niecelnie.



Radomianie dość łatwo dochodzili do sytuacji strzeleckich, co może było wynikiem nieco przemeblowanej linii defensywy Kolejorza. W 33. minucie po rzucie wolnym piłka została zbita w kierunku Mauridesa, który także mógł lepiej przymierzyć, ale futbolówka trafiła w boczną siatkę.



W końcówce pierwszej odsłony lechici bardziej zdecydowanie zaatakowali, ale Michał Skóraś, czy Nika Kwekweskiri dokonywali złych wyborów przy finalizowaniu akcji.

Okazje z obu stron

Po przerwie ponad 20 tysięcy kibiców obejrzało znacznie lepsze i momentami emocjonujące widowisko. Radomiak nie miał już czego bronić, ale poznaniacy nie pozwalali rozwinąć skrzydeł rywalom.



Już w pierwszym kwadransie drugiej połowy Kolejorz stworzył kilka sytuacji, lecz strzały Skórasia, Sousy i Citaiszwilego nie mogły zaskoczyć Gabriela Kobylaka bądź nieznacznie mijały światło bramki.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Lecha ograli Radomiaka

W 67. minucie bramkarz Radomiaka źle wybił piłkę, którą przejął Citaiszwili. Lech miał liczebną przewagę w polu karnym, Gruzin idealnie dograł do Sousy, który z siedmiu metrów uderzył prosto w Kobylaka. Lechici dążyli do podwyższenia wyniku, ale nie pierwszy raz w tym sezonie razili nieskutecznością. Filip Marchwiński przed polem karnym rywali w dziecinny sposób odebrał piłkę Raphaelowi Rossiemu i miał przed sobą tylko Kobylaka oraz dość czasu na przemyślaną decyzję. 20-latek strzelił jednak prosto w golkipera.



W końcówce meczu podopieczni Mariusza Lewandowskiego postawili wszystko na jedną kartę i kilkakrotnie na przedpolu Filipa Bednarka było dość groźnie, a kibice do końca musieli drżeć o wynik.

Zagłębie i Korona na remis

W Białymstoku grali na remis. Jagiellonia przebudziła się po przerwie Piłkarze... czytaj dalej » W drugim niedzielnym meczu piłkarze Zagłębia Lubin w samej końcówce spotkania stracili zwycięstwo z Koroną Kielce 1:1. Oba gole padły zresztą w doliczonym czasie gry.

W pierwszej połowie zawodnicy Korony chyba już czekali na gwizdek, kiedy na prawej stronie podanie dostał Bartosz Kopacz. Nieatakowany obrońca Zagłębia przełożył piłkę na lewą nogę i dośrodkował w pole karne, gdzie Rafał Adamski strzałem głową trafił do siatki.

Wyrównanie padło w 92 minucie. Kiedy wydawało się, że już nic się w Lubinie nie wydarzy, Korona jeszcze raz zaatakowała. Zapomniany na skrzydle Janusz Nojszewski świetnie dośrodkował z prawej strony w pole karne, a tam niepilnowanym Miłosz Trojak mocnym strzałem głową nie dał szans Kacprowi Bieszczadowi.

Lech Poznań - Radomiak Radom 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Heorhij Citaiszwili (12).

Żółta kartka - Lech Poznań: Jesper Karlstroem, Heorhij Citaiszwili, Afonso Sousa, Kristoffer Velde, Nika Kwekweskiri. Radomiak Radom: Gabriel Kobylak, Leandro.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 20 883.



Lech Poznań: Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Lubomir Satka, Filip Dagerstaal, Pedro Rebocho - Heorhij Citaiszwili (91. Adriel Ba Loua), Nika Kwekweskiri, Afonso Sousa (79. Kristoffer Velde), Jesper Karlstroem (71. Radosław Murawski), Michał Skóraś (71. Filip Marchwiński) - Filip Szymczak (79. Mikael Ishak).

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak - Mateusz Grzybek, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki - Dariusz Pawłowski, Luizao (87. Daniel Łukasik), Thabo Cele, Daniel Pik (14. Leandro, 87. Dominik Sokół) - Roberto Alves, Maurides (58. Lisandro Semedo), Luis Machado.

KGHM Zagłębie Lubin – Korona Kielce 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Rafał Adamski (45+1-głową), 1:1 Miłosz Trojak (90+2-głową).

Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Tomasz Makowski, Bartosz Kopacz.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 4 812.



KGHM Zagłębie Lubin: Kacper Bieszczad – Bartosz Kopacz, Aleks Ławniczak, Jarosław Jach, Guram Giorbelidze – Tornike Gaprindaszwili (67. Kacper Chodyna), Filip Starzyński (77. Tomasz Pieńko), Tomasz Makowski, Łukasz Łakomy (55. Marko Poletanovic), Damjan Bohar – Rafał Adamski (77. Martin Doleżal).

Korona Kielce: Konrad Forenc - Adrian Danek (63. Jacek Podgórski), Miłosz Trojak, Kyryło Petrow, Sasa Balic – Jakub Łukowski, Adam Deja (85. Janusz Nojszewski), Oskar Sewerzyński (63. Adam Frączczak), Ronaldo Deaconu, Dawid Błanik (63. Łukasz Sierpina) - Jewgienij Szykawka (78. Dalibor Takac).