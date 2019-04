Dziesięciu na wylocie. Lech Poznań potwierdził duże zmiany

Video: Eurosport

Projekt "Nawałka" nie wypalił, Lech w rozsypce

Adam Nawałka miał poprowadzić Lecha Poznań do sukcesów. Tymczasem po czterech miesiącach został zwolniony. Jego bilans to pięć zwycięstw, pięć porażek i jeden remis. "Kolejorz" to teraz drużyna kompletnie rozbita. Czy ktokolwiek zdoła wyciągnąć ten zespół z marazmu?

