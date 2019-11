Gytkjaer w formie. Lech w końcu zwyciężył

Cztery gole w Zabrzu. Angulo uratował Górnika Wystartowała... czytaj dalej » Przed meczem lechici zajmowali odległe dziewiąte miejsce w tabeli. Podopieczni Dariusza Żurawia nie potrafili wygrać od czterech spotkań, a po raz ostatni zwyciężyli na początku października, gdy pokonali pogrążoną w kryzysie Wisłę Kraków.

Na dodatek teraz czekał ich mecz z wiceliderem tabeli, który nie przegrał od 16 września. Koniec końców to gospodarze cieszyli się trzech punktów i upragnionego zwycięstwa.

Gol do szatni

Pierwszy wyraźny sygnał do ataku dał Darko Jevtić, który w 10. minucie mocno uderzył z woleja, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Później zawodnicy Lecha nieco zwolnili, choć nadal mieli przewagę - dłużej utrzymywali się przy piłce i starali się szybciej budować akcje. Nie zmienia to faktu, że miejscowi kibice nie byli zachwyceni ich postawą. Przygotowali nawet specjalną oprawę z napisem "codzienne odliczanie do naszego święta".

Ich nastroje poprawiły się przed przerwą. Zdaniem sędziego Szymona Marciniaka Pedro Tiba został przewrócony przez Piotra Malarczyka w polu karnym. Do piłki podszedł Gytkjaer, który pewnie wykorzystał jedenastkę.

Dobili w końcówce

Druga odsłona nie stała na najwyższym poziomie. Obie strony miały problemy z przeprowadzeniem składnej akcji. Niewykluczone, że był to efekt drugiego gola, który padł w 56. minucie. Wołodymyr Kostewycz dośrodkował z lewej strony, a Gytkjaer uprzedził obrońcę i głową wpakował piłkę do bramki.

Od tego momentu tempo wyraźnie spadło, a na boisku zaczął królować chaos i brak precyzji - tak w podaniach, jak i w strzałach. Piast szukał swoich szans głównie po stałych fragmentach gry, ale goście byli nieskuteczni.

W przeciwieństwie do Lecha, który w końcówce dobił rywala. Rezerwowy Joao Amaral wykorzystał doskonały przerzut, opanował piłkę i sprytnym strzałem pokonał Frantiska Placha, ustalając wynik na 3:0.

Lech Poznań – Piast Gliwice 3:0

Bramki: Gytkjaer (45+1. - rzut karny, 56.), Amaral (92.)

Lech: Mickey van der Hart - Robert Gumny (66. Tomasz Dejewski), Lubomir Satka, Thomas Rogne, Wołodymyr Kostewycz - Kamil Jóźwiak (81. Tymoteusz Klupś), Karlo Muhar, Darko Jevtić, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz (73. Joao Amaral) - Christian Gytkjaer.

Piast: Frantisek Plach - Bartosz Rymaniak, Piotr Malarczyk, Uros Korun, Mikkel Kirkeskov - Sebastian Milewski (77. Martin Konczkowski), Patryk Sokołowski, Tomasz Jodłowiec, Gerard Badia (54. Patryk Tuszyński) - Piotr Parzyszek (61. Dominik Steczyk), Jorge Felix.