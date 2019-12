Miał zejść z boiska, a strzelił gola. Lech rozprawił się z beniaminkiem

Lech kontynuuje jeszcze jedną świetną passę - w czwartym z rzędu meczu nie stracił gola. Goście przegrali w Poznaniu zasłużenie, przez 90 minut nie potrafili zagrozić bramce Kolejorza.

Nieskuteczny Gytkjaer

Jagiellonia straciła kontakt z czołówką. Zagłębie górą w Białymstoku Jagiellonia... czytaj dalej » Lech od początku miał przewagę, ale dopiero w 17. minucie poważniej zaatakował. Pedro Tiba mocno jednak przestrzelił w dobrej sytuacji. W 35. minucie Christian Gytkjaer powinien pokonać Arkadiusza Malarza. Tiba idealnie dograł mu piłkę na głowę, lecz Duńczyk z bliska uderzył prosto w ręce bramkarza. Snajper poznańskiego zespołu miał jeszcze dwie niezłe okazje przed przerwą, ale był nieskuteczny.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie - Lech był stroną dominującą, a beniaminek głównie się bronił. Jako pierwszy bliski strzelenia gola był Tomasz Dejewski, którego w ostatniej chwili uprzedził Łukasz Sekulski.

Malarz się nie popisał

Lechici dopięli swego w 59. minucie. Amaral minął dwóch rywali, wbiegł w pole karne i uderzył bardzo mocno. Malarz powinien był to odbić, ale piłka przełamała mu ręce i wpadła do siatki.



Co ciekawe, gdy padła bramka do wejścia na boisko przygotowany był Kamil Jóźwiak, który miał zastąpić Amarala. Zmianę zaplanowano kilka chwil wcześniej, ale arbiter techniczna miała kłopot z tablicą świetlną i główny sędzia Daniel Stefański nakazał grać dalej. Po golu sztab szkoleniowy szybko anulował zmianę, a Portugalczyk opuścił plac gry dopiero dziesięć minut później.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Kolejorza triumfują



Goście po stracie gola zaatakowali bardziej zdecydowanie, ale z ich starań niewiele wynikało. W doliczonym czasie gry efektowną akcję przeprowadzili rezerwowi piłkarze Lecha. Jakub Kamiński wymienił piłkę z Kamilem Jóźwiakiem i ten drugi z bliska ustalił wynik na 2:0.

Lech Poznań - ŁKS Łódź 2:0 (0:0).



Bramki: Joao Amaral (59), Kamil Jóźwiak (90+2).



Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 9 830.



Lech Poznań: Mickey van der Hart - Lubomir Satka, Tomasz Dejewski, Thomas Rogne, Wołodymyr Kostewycz - Joao Amaral (70. Jakub Kamiński), Karlo Muhar, Darko Jevtic, Pedro Tiba (85. Jakub Moder), Tymoteusz Puchacz (65. Kamil Jóźwiak) - Christian Gytkjaer.



ŁKS Łódź: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Adrian Klimczak - Dani Ramirez, Maciej Wolski (72. Michał Trąbka), Łukasz Piątek, Ricardo Guima, Pirulo (85. Adam Ratajczyk) - Łukasz Sekulski (75. Jewhen Radionow).