Lech Poznań - Legia Warszawa: relacja na żywo

- Każdy piłkarz chce grać w meczach o takim zainteresowaniu, przy pełnym trybunach. To inne spotkanie niż pozostałe. Drużyna inaczej na to reaguje. Nie mamy jednak prawa mówić, że będzie ciążyć na nas wyjątkowa presja. Graliśmy pod większą presją niż będzie to w sobotę. Jeżeli Lech chce zdobywać mistrzostwo, musi wygrać. My o mistrzostwo w tym sezonie nie walczymy. Większa presja jest na naszym rywalu. W sobotę chcemy i możemy zwyciężyć - mówił z kolei szkoleniowiec Legii Aleksandar Vuković.