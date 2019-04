17-letni rezerwowy załatwił Legię. Komplikują się losy mistrzostwa

Legia nie wykorzystała kilku świetnych szans w pierwszej połowie, w drugiej dała się zaskoczyć zaledwie 17-letniemu zawodnikowi Filipowi Marchwińskiemu i przegrała z Lechem w Poznaniu 0:1. Przez to po 2. kolejce grupy mistrzowskiej warszawski zespół nie jest już na szczycie tabeli.

W poprzedniej kolejce Legia pokonała Cracovię (1:0) i choć wskoczyła na pierwsze miejsce, to do meczu w Poznaniu i tak nie przystępowała jako lider. Niespełna godzinę wcześniej Lechia Gdańsk ograła na wyjeździe Pogoń Szczecin (4:3) i to ona była na prowadzeniu.

Mistrz znów musiał gonić. Żeby wrócić na szczyt, nie mógł przegrać. Spacerku się nie spodziewał. Na Bułgarską przyjechał bez kilku kluczowych zawodników, jego rywalem był zespół, który wiedział, że wygraną może przybliżyć się do pucharów, czym choć po części osłodzi swoim kibicom kolejny sezon bez tytułu.

Marnowali w pierwszej połowie

Rollercoaster w Szczecinie. Hat trick Sobiecha przedłużył nadzieje Lechii Niezwykły,... czytaj dalej » Fani Kolejorza długo mogli czuć się zawiedzeni. Przez większość meczu ich zespół rozczarowywał, tak jak robił to w wielu poprzednich spotkaniach. Atakował nieudolnie, najczęściej oddawał strzały z dystansu, którymi i tak nie potrafił poważniej zagrozić bramkarzowi gości.

O wiele więcej dobrego można było powiedzieć o postawie Legii. Mistrzowie Polski grali cierpliwie, próbowali skruszyć obronę lechitów prostopadłymi podaniami. W pierwszej połowie dzięki takim zagraniom stworzyli trzy świetne okazje. Najpierw spudłował Dominik Nagy, potem Carlitos. Tuż przed zejściem do szatni szansę zmarnował też Cafu, który zamiast strzelać, niecelnie podawał do jednego z kolegów.

Po końcowym gwizdku warszawski zespół mógł żałować, że choć raz nie trafił do bramki.

Joker w talii Lecha

W postawie gospodarzy coś drgnęło dopiero po kilkunastu minutach drugiej połowy. Przełom nastąpił dzięki jednemu zawodnikowi. Gdy 17-letni Marchwiński nieco ponad kwadrans przed końcem wchodził na murawę nikt nie przypuszczał, że to właśnie on może zostać bohaterem Bułgarskiej.

Ale młody zawodnik, dla którego był to dopiero szósty występ w ekstraklasie, solidnie sobie na to miano zapracował. W 81. minucie na połowie Legii odebrał piłkę Domagojowi Antoliciowi, a po chwili oddał precyzyjne uderzenie zza pola karnego, zdobywając swoją drugą bramkę w sezonie.

Źródło: eurosport.pl 17-letni Marchwiński cieszy się z gola

Mogli wyrównać

Po stracie bramki Legia ruszyła do ataków. Łatwo nie było, bo w zmobilizowanych zawodników Lecha wstąpiły dodatkowe siły. Szanse na wyrównanie miała, jedną wyśmienitą, gdy z pola karnego na raty strzelał głową Sebastian Szymański. Strzał zawodnika gości najpierw zatrzymał się na obrońcy, potem trafił wprost w ręce bramkarza Lecha.

Legia ma teraz tyle samo punktów co Lechia (63) i losy tytułu wciąż w swoich rękach. Fotel lidera może odzyskać już w sobotę, jeśli w następnej kolejce pokona gdańszczan na ich boisku. W walce o tytuł nie może jeszcze przekreślać Piasta Gliwice, który dzięki wygranej z Zagłębiem Lubin (1:0), traci do prowadzącej dwójki tylko cztery punkty.



@LechiaGdanskSA znów liderem! pic.twitter.com/lmqfW0vMyY — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 24 kwietnia 2019





Lech Poznań - Legia Warszawa 1:0



Bramka: 1:0 Filip Marchwiński (81).



Lech Poznań: Jasmin Buric - Robert Gumny, Thomas Rogne, Rafał Janicki (97. Mateusz Skrzypczak), Wołodymyr Kostewycz - Maciej Makuszewski (79. Tymoteusz Klupś), Pedro Tiba, Joao Amaral (73. Filip Marchwiński), Maciej Gajos, Kamil Jóźwiak - Timur Żamaletdinow.



Legia Warszawa: Radosław Cierzniak - Marko Vesovic, William Remy, Inaki Astiz, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (66. Sandro Kulenovic), Cafu, Iuri Medeiros (46. Sebastian Szymański), Domagoj Antolic, Dominik Nagy (85. Miroslav Radovic) - Carlitos.