Lech strzelał gola za golem. Jest wicemistrzem Polski

Zwycięskie pożegnanie spadkowiczów. Walka na noże o zwycięstwo w grupie Zwycięstwami... czytaj dalej » Kolejorz pędził w ostatnich tygodniach w zawrotnym tempie. Wielkopolanie byli niepokonani w dziewięciu ligowych starciach z rzędu, a w trzech poprzednich schodzili z boiska jako zwycięzcy.

Kapitalna forma sprawiła, że w niedzielę, by cieszyć się z wicemistrzostwa Polski potrzebowali tylko punktu.

Piorunujące 45 minut

O półśrodkach w szatni Lecha nikt jednak nie chciał słyszeć. Piłkarze Dariusza Żurawia wybiegli na murawę z jasno określonym celem - liczyła się tylko wygrana. Do realizacji celu przeszli bardzo szybko.

Spotkanie było rozstrzygnięte po niespełna 40 minutach, kiedy na tablicy wyników widniało 4:0. Do siatki Jagiellonii trafiali Pedro Tiba, Christian Gytkjaer dwukrotnie i młody Jakub Kamiński. Dla Duńczyka były to gole numer 23 i 24 w sezonie. To dało mu tytuł króla strzelców z dużą przewagą nad Igorem Angulo z Górnika Zabrze (16 goli).

W międzyczasie bramkę dla gości zdobył Jesus Imaz, ale - jak się okazało - był na spalonym i gol nie mógł zostać uznany.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Jakub Kamiński świętuje gola na 3:0

Jagiellonia, która w Poznaniu nie walczyła już o nic, była zupełnie bezradna. Lech robił z rywalem, co tylko chciał.

Druga część spotkania goli już nie przyniosła. Poznań świętuje srebrne medale mistrzostw Polski.

Piast na najniższym stopniu podium

Przed niedzielnymi spotkaniami szansę na wicemistrzostwo miał jeszcze Piast. Gliwiczanie grali ostatnio w kratkę, przeplatając zwycięstwa z porażkami. Tym razem nie poradzili sobie z Cracovią. Ustępujący mistrzowie tylko zremisowali na własnym boisku z Cracovią 1:1 i sezon kończą na najniższym stopniu podium. Cel jednak osiągnęli - zagrają w europejskich pucharach.

Już wcześniej mistrzostwo zapewniła sobie Legia, która w niedzielę przegrała w Warszawie z Pogonią 1:2.

Lech - Jagiellonia 4:0 (4:0)

Bramki: Tiba (6'), Gytkjaer (13', 39'), Kamiński (32')

Lech: Karol Szymański - Robert Gumny, Lubomir Satka, Dorde Crnomarkovic, Tymoteusz Puchacz - Jakub Kamiński (65. Michał Skóraś), Jakub Moder, Dani Ramirez, Pedro Tiba (61. Filip Marchwiński), Kamil Jóźwiak - Christian Gytkjaer (72. Filip Szymczak).



Jagiellonia: Xavier Dziekoński - Andrej Kadlec, Wojciech Błyszko, Dawid Szymonowicz, Bodvar Bodvarsson - Tomas Prikryl (70. Bartosz Bida), Martin Pospisil, Jesus Imaz, Taras Romanczuk, Maciej Makuszewski 46. Przemysław Mystkowski - Jakov Puljic (46. Ariel Borysiuk).

Wyniki 37. kolejki grupy mistrzowskiej ekstraklasy:

Lech Poznań - Jagiellonia 4:0

Piast Gliwice - Cracovia 1:1

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:2

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:2