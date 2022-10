Lech zawiódł w Lidze Konferencji. Może się cieszyć, że nie przegrał

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

Piłkarze Lecha w pierwszym meczu rozgrywek przegrali na wyjeździe z Villarreal 3:4, a potem zwyciężyli w Poznaniu z Austrią Wiedeń 4:1. Ewentualna druga wygrana i sześć punktów na koncie byłoby dobrą zaliczką przed serią rewanżową.

Lech bez błysku do przerwy

"To nie jest człowiek". Polski bramkarz wystawił laurkę Haalandowi Jack Grealish nie... czytaj dalej » - Widać, że rywale bardzo lubią grać pressingiem, często takim jeden na jeden, w którym każdy pilnuje swojego zawodnika. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie na tę grę, a najlepszym będzie jak najczęstsze posiadanie piłki i kreowanie sytuacji - analizował przed meczem grę Hapoelu trener Lecha John van den Brom.

Przyjezdni pokazali, że potrafią być niebezpieczni już w 2 minucie meczu. Wówczas po szybkiej kontrze Tomer Hemed minimalnie pomylił się w dogodnej sytuacji.

Potem przewagę mieli już piłkarze Lecha. Na bramkę gości uderzali zza linii pola karnego Kristoffer Velde i Filip Marchwiński, ale Omri Glazer był na posterunku. W pierwszej połowie poznaniacy strzelali jeszcze kilkakrotnie, ale zawsze byli w ostatniej chwili blokowani.

Zawodnicy Hapoelu skupiali się przede wszystkim na tym, by nie stracić gola. Kolejorz do przerwy grał zbyt niedokładnie, by znaleźć receptę na dobrze zorganizowaną defensywę rywali.

Hapoel bliżej gola

Sevilla FC ma już nowego trenera. Powrót po latach Jorge Sampaoli... czytaj dalej » W drugiej połowie piłkarze Lecha wyraźnie przyspieszyli. Na bramkę Hapoelu sunęły kolejne ataki, ale groźne strzały Velde i Marchwińskiego ponownie obronił Glazer. W 57. minucie doskonałą okazję do objęcia prowadzenia zmarnował Filip Dagerstal.

W odpowiedzi niewiele pomylił się Rotem Hatuel. Jeszcze lepszą okazję miał Astrit Selmani, który nie potrafił z kilku metrów trafić do bramki Lecha. Po tej akcji poznaniacy mieli dużo szczęścia, że nie przegrali na własnym stadionie.

Przed rundą rewanżową Lech ma na koncie cztery punkty, a Hapoel dwa. Villarreal i Austria Wiedeń swój mecz rozegrają wieczorem. Hiszpanie wydają się być głównym faworytem grupy C, natomiast drugie miejsce daje prawo gry w barażu o awans do 1/8 finału rozgrywek z trzecim zespołem z Ligi Europy.

Lech Poznań - Hapoel Beer Szewa 0:0

Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira, Filip Dagerstal, Antonio Milić, Barry Douglas (32. Pedro Rebocho) - Michał Skóraś (82. Artur Sobiech), Radosław Murawski (61. Nika Kwekweskiri), Filip Marchwiński (61. Joao Amaral), Jesper Karlstroem, Kristoffer Velde (61. Heorhij Citaiszwili) - Mikael Ishak.



Hapoel Beer Szewa: Omri Glazer - Helder Lopez, Eitan Tibi, Miguel Vitor, Eyad Abu Abaid (46. Or Dadia) - Mariano Bareiro, Rotem Hautel (84. Eden Shamir), Tomer Yosefi (46. Dor Micha), Shai Elias - Tomer Hemed (64. Astrit Selmani), Sagiv Jehezkel (72. Eugene Ansah).



Żółte kartki - Lech Poznań: Kristoffer Velde, Jesper Karlstroem; Hapoel Beer Szewa: Rotem Hatuel, Omri Glazer.



Sędziował: Tamas Bognar (Węgry). Widzów: 17 283.