Nagła decyzja UEFA, trener Lecha zaskoczony. "Dla mnie to niewyobrażalne"

W czwartek w Poznaniu Lech tylko fragmentami był równorzędnym rywalem dla ekipy z Serie A. Po pierwszej połowie mistrzowie Polski przegrywali tylko 1:2, ale po przerwie Fiorentina nie pozostawiła złudzeń, kto jest lepszy i na rewanż u siebie uda się z trzybramkową zaliczką. Zagrali tak, że "ogłuszyli Lecha" Włoskie media... czytaj dalej »

Van den Brom: nie byliśmy w topowej dyspozycji

Niepocieszony z takiego obrotu spraw był szkoleniowiec gospodarzy.

- Tak wiele oczekiwaliśmy od tego meczu. Byliśmy gotowi do gry, pełny stadion, fantastyczna atmosfera i mocny rywal po drugiej stronie. Jeśli grasz mecz w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Fiorentiną, to musisz się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, zagrać najlepiej jak potrafisz - zaznaczył Van den Brom na konferencji prasowej po spotkaniu.

- Niestety, my nie byliśmy w topowej dyspozycji. Fiorentina okazała się dla nas się za mocna, nieprzypadkowo od ponad miesiąca wygrywa wszystkie mecze. Natomiast muszę to zaakceptować, to jest tylko futbol i takie sytuacje się zdarzają. To był nasz dziewiętnasty mecz w europejskich pucharach i większość była dobra w naszym wykonaniu. To był też duży bagaż doświadczeń - przyznał Holender.

Źródło: Getty Images John van den Brom jest trenerem Lecha Poznań

"Ta sytuacja miała duży wpływ na zespół"

Trener drużyny ze stolicy Wielkopolski podkreślił, że zdziwiło go zawieszenie podstawowego obrońcy Lecha Bartosza Salamona. Defensor, u którego po spotkaniu poprzedniej rundy przeciwko Djurgardens wykryto obecność niedozwolonej substancji, został bowiem zawieszony przez UEFA na trzy miesiące, a decyzja została ogłoszona na kilkanaście godzin przed meczem.

- Na pewno sytuacja z Bartkiem Salamonem była dla nas mocno zaskakująca. O godzinie jedenastej, gdy mieliśmy wyjeżdżać do hotelu, zadzwonił do mnie prezes. Telefon w dniu meczu od prezesa niczego dobrego nie wróży - zaznaczył van den Brom.

- Dowiedzieliśmy się, że Bartek został natychmiastowo zawieszony. Nie szukam w ten sposób żadnych wymówek, ale dla mnie to niewyobrażalne, jak można wysłać taką informację w dniu meczu. I to jeszcze tak ważnego meczu. Oczywiście, mieliśmy trochę czasu na to, żeby dokonać zmian, to nie jest skomplikowane, by jeden zawodnik zagrał za drugiego. Ale ta sytuacja miała duży wpływ na zespół. Bartek bardzo chciał zagrać w tym spotkaniu - dodał.

Źródło: Newspix Salamon odpocznie od piłki

Rewanżowe starcie pomiędzy Lechem a Fiorentiną zostanie rozegrane w czwartek 20 kwietnia we Florencji. Początek o 18.45.

Lech Poznań - Fiorentina 1:4 (1:2)

Bramki: Velde (83.) - Cabral (4.), Gonzalez (41.), Bonaventura (58.), Ikone (63.).