"Ciężki cios", "polski koszmar". Szwedzi liżą rany po porażce z Lechem

Największy szwedzki dziennik "Aftonbladet" ocenił krótko, że przed rewanżem za tydzień w Sztokholmie "porażka w Poznaniu ma ciężar ołowiu".



Gazeta wskazała, że "w Poznaniu spełnił się najgorszy sen, gdzie nasza drużyna została obnażona i upokorzona".



Wygrana z zimną krwią. Lech blisko ćwierćfinału Ligi Konferencji Wspaniała... czytaj dalej » Dziennik "Expressen" podsumował, że "Djurgardens IF przegrał na arenie strachu przy szalonym dopingu 40 tysięcy wiernych kibiców poznańskiego zespołu i teraz będzie miał bardzo pod górę w rewanżu".

"Lech trzyma awans w garści"

"Okropna i przykra porażka" - skomentował kanał telewizji SVT.



Stacja dodała, że Lech potwierdził, iż na swoim stadionie jest wyjątkowo niebezpieczny i teraz "awans do ćwierćfinału trzyma w garści".



"W tym sezonie pucharowym ta drużyna jest na swoim stadionie niepokonana. Poprzednią jej ofiarą był norweski Bodoe/Glimt, a teraz nasz Djurgardens IF" - przekazano w SVT.



"To był bardzo bolesny upadek Djurgardens IF. Teraz marzenia o awansie odleciały daleko i są wysoko w chmurach" - podsumowała agencja TT.