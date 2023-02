Złoty gol Lecha. Kolejorz ma awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

Dudelange – Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy

W pierwszym meczu barażowym LK mistrzowie Polski zagrali bardzo przeciętnie na wyjeździe. Skupili się głównie na defensywie, choć mieli najlepszą szansę na strzelenie gola, kiedy z pięciu metrów do bramki nie trafił Filip Marchwiński.

Lech walczył z Bodoe/Glimt

Trener Kolejorza John van den Brom zapowiadał, że w Poznaniu kibice zobaczą inny, grający ofensywnie zespół Lecha.

Piłkarze ze stolicy Wielkopolski zdawali sobie sprawę ze swojej szansy. Nie mogli jednak zapomnieć, jak groźnym rywalem jest zespół Bodoe/Glimt. Przypomnijmy, że przed rokiem ta drużyna dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, odpadając z AS Roma. Z kolei w obecnym sezonie była blisko awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Już początek spotkania pokazał, że żaden zespół nie zamierza się bronić. Jako pierwsi szansę bramkową mieli gospodarze, ale strzał Michała Skórasia w ostatniej chwili zablokował obrońca. Potem do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni.

Podobnie jak w pierwszym meczu piłkarze Bodoe/Glimt grali dynamicznie, swobodnie wymieniali wiele podań i potrafili przedostać się na pole karne Lecha. Piłkarze wicemistrza Norwegii mieli jednak problemy z finalizacją swoich akcji.

Poznaniacy byli czujni w defensywie i nie popełniali błędów. W ataku starali się grać skrzydłami, gdzie rywale mieli nieco słabszych piłkarzy niż w środku pola. Po jednej z takich akcji niewiele do szczęścia zabrakło Skórasiowi, który jednak nie zdołał dojść do piłki po uderzeniu Filipa Szymczak.

Gol Ishaka

W drugiej połowie spotkanie się ożywiło, a piłka przenosiła się co chwila spod jednej pod drugą bramkę.

W 55. minucie Lech miał mnóstwo szczęścia. Goście przeprowadzili błyskawiczną kontrę, po której niekryty Vetlesen koszmarnie chybił w doskonałej sytuacji.

Lech nie pozostawał dłużny i zagrażał bramce rywali głownie po akcjach Adriela Ba Luy i Skórasia. Po dobrym okresie gry gospodarze w końcu dopięli swego. W 63. minucie Joel Pereira dośrodkował z prawej strony do Mikaela Ishaka, a kapitan Lecha płaskim strzałem pokonał bramkarza. Szał radości w Poznaniu!

Po zdobyciu bramki Lech grał bardzo uważnie i nie pozwolił przeciwnikom odebrać sobie sukcesu.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek w szwajcarskim Nyonie. Zwycięzcy ośmiu par barażowych trafią na osiem ekip, które wygrały grupy Ligi Konferencji.

Mecze barażowe Ligi Konferencji:

Lech Poznań - Bodoe/Glimt 1:0 (0:0)

Bramka: Mikael Ishak (63)

Anderlecht – Łudogorec 3:1 (pierwszy mecz 0:1). Awans Anderlecht

CFR Cluj – Lazio 0:0 (0:1). Awans Lazio

Dnipro – AEK Larnaca 0:0 (0:1). Awans Larnaca

Partizan – Tiraspol 1:3 (1:0). Awans Tiraspol

Basel – Trabzonspor 2:0 (0:1). Awans Basel

Fiorentina – Braga 3:2 (4:0). Awans Fiorentina

Gent – Karabach (0:1) (dogrywka)