Lech liczy na przełamanie wiosennej serii. "To jest dla nas coś ekstra"

Przed tygodniem w Norwegii pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0:0. Zdaniem trenera Lecha Johna van den Broma sprawa awansu jest otwarta, a szanse ocenia mniej więcej po równo.

- Cały czas jest fifty-fifty. No może 51 do 49 dla nas, bo rywale zagrają nie przeciwko 11, ale 12 zawodnikom. Tym dwunastym będą nasi kibice, wiem, że na trybunach zasiądzie około 35-36 tysięcy i bardzo liczę na ich wsparcie. To jest dla nas coś ekstra w tym dwumeczu. Nie mogę doczekać się jutrzejszego spotkania - mówił opiekun Kolejorza w środę na konferencji prasowej.

Holender wskazał też na dotychczasowe mecze Lecha w europejskich pucharach w tym sezonie w Poznaniu. Jak dodał, własne boisko też powinno być atutem. Tym bardziej, że na naturalnej murawie lechitom powinno być łatwiej niż w Norwegii, gdzie mecz odbył się na sztucznej nawierzchni.



- W rozgrywkach europejskich tylko jeden mecz u siebie zremisowaliśmy (z Hapoelem Beer Szewa 0:0 - red.), a pozostałe wygraliśmy. Na pewno będzie nam się lepiej grać na naszej murawie. Może nie jest tak szybka, jak ta w Norwegii, ale jest w bardzo dobrym stanie, bo niedawno ją wymienialiśmy - tłumaczył.



Polskie drużyny w ostatnich latach w europejskich pucharach sporadycznie docierały do etapów rozgrywanych wiosną. A gdy już im się to udawało, rzadko awansowały do kolejnej rundy. Lech w 2009 i 2011 roku miał taką szansę, ale przegrywał z Udinese Calcio i Sportingiem Braga. Po raz ostatni Legia Warszawa świetnie radziła sobie w Pucharze Zdobywców Pucharów, w którym odpadła dopiero w półfinale. To było jednak 32 lata temu.



- Oczywiście słyszałem o tej historii już przed pierwszym meczem. I nawet wykorzystałem to podczas rozmowy chłopakami jako rodzaj motywacji. Bo rzeczywiście możemy zrobić coś wyjątkowego, napisać też swoją historię - podkreślił holenderski szkoleniowiec mistrzów Polski.

Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Michał Skóraś i John van den Brom na konferencji prasowej

Van den Brom ubolewa nad stratą pomocnika

Pytany, jakiej gry i taktyki spodziewa się po przeciwniku, szkoleniowiec odparł: - Myślę, że to będzie takie same Bodoe/Glimt, jak tydzień temu. Grali bardzo szybką piłkę, do tego jest to też bardzo zdyscyplinowany taktycznie i świetnie zorganizowany zespół. Co ważne, Bodoe/Glimt gra tak samo na wyjazdach, jak u siebie. Obejrzeliśmy ich mecz z Arsenalem Londyn, z PSV Eindhoven i grali podobnie jak w Norwegii. Tego samego spodziewam się jutro. Ten zespół męczyłby się, grając defensywnie, tylko z tyłu - zaznaczył.



Lech zagra osłabiony brakiem Radosława Murawskiego, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Defensywny pomocnik Lecha mniej więcej w tym samym czasie dostał czwartą żółtą kartkę w ekstraklasie i też musiał pauzować w ostatnim meczu ligowym przeciwko Zagłębiu Lubin (przegranym przez poznaniaków 1:2). Van den Brom nie ukrywa, że to duża strata, tym bardziej że Murawski w pierwszych wiosennych pojedynkach zasygnalizował wysoką formę.



- Na pewno będzie nam go bardzo brakować. Bo jeśli chodzi o defensywę i organizację gry w środku pola, to nie mamy chyba lepszych zawodników. Przeciwko Zagłębiu te elementy nie wyglądały najlepiej, dlatego w przerwie dokonaliśmy zmian - przyznał.



Przygotowania trwają pic.twitter.com/8jVPE24IW9 — Mistrz Polski (@LechPoznan) February 22, 2023

Lech Poznań - Bodoe/Glimt: kiedy i o której mecz?

Spotkanie rewanżowe Lecha z Bodoe/Glimt rozegrane zostanie przy ul. Bułgarskiej w czwartek, 23 lutego. Pierwszy gwizdek czarnogórskiego sędziego Nikoli Dabanovicia o godzinie 21.

Dzień później w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie par 1/8 finału.