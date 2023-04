Męczarnie Napoli. Samobójczy gol dał im zwycięstwo

Zobacz przygotowania Napoli do starcia z Ajaksem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Napoli do meczu z Ajaksem

Napoli przegrało w poprzedniej kolejce z AC Milan aż 0:4. Porażka była tym bardziej dotkliwa, że lada moment obie ekipy zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Dlatego w piątkowym spotkaniu w Lecce trener Luciano Spalletti dał odpocząć kilku podstawowym piłkarzom, ale jednocześnie wystawił na tyle mocną jedenastkę, że należało się spodziewać pewnego zwycięstwa lidera Serie A.

Kilka sytuacji, jeden gol

Kibice Juventusu rasistowsko zaatakowali piłkarza Interu. Milik zabrał głos Pierwsze... czytaj dalej » I rzeczywiście, w pierwszej połowie neapolitańczycy mieli dużą przewagę. W 18. minucie cieszyli się z gola, gdy po rozegraniu rzutu wolnego piłka trafiła do Min-Jae Kima, a ten dośrodkował idealnie na głowę Giovanniego Di Lorenzo.

Zresztą później obrońca Napoli mógł podwyższyć na 2:0, ale tym razem świetnie interweniował bramkarz Lecce.

Ponadto trzy strzały oddał Hirving Lozano, a dwukrotnie blisko zdobycia bramki był Chwicza Kwaracchelia. Brakowało jednak skuteczności, bądź obrońcy rywali w ostatniej chwili byli w stanie wybić piłkę zmierzającą do siatki.

Błąd, który uratował Napoli

W drugiej połowie Gruzin ponownie miał swoją okazję, ale piłka po rykoszecie wylądowała w rękach Wladimiro Falcone. Nic nie zapowiadało, że Napoli nagle przygaśnie.

Tymczasem w 52. minucie błąd popełnili obrońcy, a piłka trafiła pod nogi Federico Di Francesco, który oddał strzał po ziemi i kompletnie zaskoczył Alexa Mereta. Było 1:1.

Wielki faworyt do zdobycia mistrzowskiego tytułu zaczął grać ospale i niepewnie w defensywie, a niesione dopingiem kibiców Lecce coraz częściej atakowało. Jednak radość gospodarzy nie trwała zbyt długo.

W 64. minucie Mario Rui dośrodkował w pole karne, a piłka odbiła się od klatki piersiowej obrońcy Lecce Antonino Gallo. Wydawało się, że Falcone nie będzie miał problemów z jej złapaniem, ale zareagował niepewnie i po chwili wyciągał ją z bramki.



KURIOZALNA BRAMKA!



Pechowa interwencja Antonino Gallo, „maślane ręce” Wladimiro Falcone i SSC Napoli ponownie wychodzi na prowadzenie! #włoskarobotapic.twitter.com/NEcjSeXKR1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 7, 2023





Do końca meczu wynik już się nie zmienił, a z powodu kontuzji – prawdopodobnie mięśnia dwugłowego uda - boisko przedwcześnie musiał opuścić Giovanni Simeone. To fatalna wiadomość dla trenera Spallettiego, gdyż tuż przed spotkaniem z Milanem wyjaśni się, czy do gry powróci inny kontuzjowany snajper – Victor Osimhen.

Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński cały mecz przesiedzieli na ławce.

Napoli prowadzi w tabeli z dorobkiem 74 punktów. Drugie w tabeli Lazio traci już 19 oczek.

Remis Interu

We wcześniejszym spotkaniu Inter Mediolan, który również zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, tylko zremisował na wyjeździe z Salernitaną 1:1. Gola wyrównującego gospodarze strzelili w samej końcówce, gdy na centrostrzał zdecydował się Antonio Candreva i kompletnie zaskoczył Andre Onanę. Wcześniej bramkę dla Nerazzurrich zdobył Robin Gosens. Zawiódł Krzysztof Piątek, który rozegrał cały mecz.



CO TU SIĘ WYDARZYŁO?! MUSICIE ZOBACZYĆ TĘ BRAMKĘ!



Centrostrzał Antonio Candrevy zaskoczył bramkarza samej końcówce meczu! US Salernitana 1919 remisuje z Interem Mediolan! #włoskarobotapic.twitter.com/hV2BjZoFAr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 7, 2023

Wyniki piątkowych meczów 29. kolejki Serie A

Salernitana – Inter 1:1

Lecce – Napoli 1:2

AC Milan – Empoli (21.00)