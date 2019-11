Cztery gole, trzy czerwone kartki i bijatyka. We Włoszech skoczyli sobie do gardeł

Mecz Lecce z Cagliari nie doszedł do skutku

Mecz Lecce z Cagliari nie doszedł do skutku

25.11 | Długo nie wskazywało na to, że przełożony mecz 13. kolejki Serie A pomiędzy Lecce a Cagliari przyniesie tyle emocji. Tymczasem najwięcej działo się w samej końcówce. Sędzia pokazał trzy czerwone kartki, ponadto była bijatyka i na końcu wynik remisowy 2:2.

Spotkanie pierwotnie miało odbyć się w niedzielę wieczorem, ale zostało przełożone z powodu ulewnego deszczu. Sędzia i kapitanowie obu drużyn trzykrotnie sprawdzali stan murawy, jednak piłka nie odbijała się w niektórych miejscach. Ostatecznie podjęto decyzję o przełożeniu meczu na poniedziałek na godzinę 15. Warunki i tak nie były korzystne. Ulewa nie ustawała.

Gdy w 67. minucie Radja Nainggolan podwyższył prowadzenie Cagliari na 2:0 (pierwszą bramkę zdobył w 35. minucie Joao Pedro), wydawało się, że jest już po emocjach. Awaria prądu, połamane drzewa, zatopiona murawa. Piłka przegrała z pogodą Najpierw... czytaj dalej »

Emocje w końcówce

Taki stan rzeczy utrzymał się do 81. minuty. Wtedy Fabrizio Cacciatore odbił ręką piłkę zmierzającą do siatki. Sędzia Maurizio Mariani nie miał wyjścia - pokazał graczowi Cagliari czerwoną kartkę i podyktował rzut karny dla gospodarzy. Na gola zamienił go Gianluca Lapadula.

Napastnik Lecce wyczuł, że jeszcze nie wszystko stracone i tuż po strzale pofatygował się po piłkę. Problem w tym, że bramkarz przyjezdnych Robin Olsen szybko ją wykopał. Doszło między nimi do ostrej przepychanki, w wyniku której za chwilę obaj leżeli na murawie, trzymając się za twarze.

Bardziej ucierpiał Lapadula, który z boiska nie podnosił się kilka dobrych minut. Gdy już to zrobił, arbiter wręczył jemu i Olsenowi po czerwonej kartce.



Rött kort på Robin Olsen efter ha sänkt Lapadula, som även han blir utvisad.



Världsklass. pic.twitter.com/hRxhFJKTaQ — Rasim Reiz (@RasimReiz) November 25, 2019

Do spotkania doliczył aż siedem minut. Już w pierwszej z nich gospodarze doczekali się wyrównującego gola. Strzelił go Marco Calderoni. W tabeli po 13 kolejkach Sardyńczycy zajmują czwartą lokatę, Lecce - 17.

Wyniki 13. kolejki:



sobota

Torino - Inter 0:3

Atalanta - Juventus 1:3

Milan - Napoli 1:1

niedziela

Sampdoria - Udinese 2:1

Bologna - Parma 2:2

Verona - Fiorentina 1:0

AS Roma - Brescia 3:0

Sassuolo - Lazio 1:2

poniedziałek

Lecce - Cagliari 2:2

SPAL Ferrara - Genoa