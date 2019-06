LeBron James nie gra w finałach NBA, ale zarobił krocie na sukcesie Liverpoolu

To, co nie udało się przed rokiem stało się faktem w sobotę. Liverpool pokonał Tottenham Hotspur 2:0 w finale Ligi Mistrzów i po raz szósty w historii sięgnął po Puchar Europy. Po sukcesie euforia ogarnęła wszystkich kibiców "The Reds”, a wśród nich na pewno LeBrona Jamesa. Gwiazdor ligi NBA jest, nie tylko wiernym fanem, ale też jednym ze współwłaścicieli klubu z Anfield. Swoją radość 34-letni zawodnik Los Angeles Lakers wyraził na Twitterze.

YOU’LL NEVER WALK ALONE #WEARELIVERPOOL CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC — LeBron James (@KingJames) 1 czerwca 2019

W 2011 roku James kupił dwa procent udziałów w Liverpoolu. Wówczas zapłacił za nie około 6,5 mln dolarów. Osiem lat później skrzydłowy "Jeziorowców" mógłby sprzedać udziały za 45 mln dolarów.

Piąty rok z rzędu James jest najlepiej opłacanym graczem NBA z 88,7 mln dolarów dochodu, z czego aż 53 mln pochodzi z kontraktów sponsorskich. Umowy reklamowe są jego głównym źródłem dochodów. Nazwiskiem firmuje m.in. linię butów.

Koszykarz od 2006 roku założył firmę LRMR Ventures, która zajmuje się jego marketingiem. Jego majątek szacowany jest na 450 mln dolarów.

W tym roku LeBron nie zagrał w fazie play-off NBA po raz pierwszy od 14 sezonów.

Tymczasem w finale Toronto Raptors prowadzą z Golden State Warriors 1:0. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Drugie spotkanie w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.