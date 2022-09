Pogba wyznał policji: celowali do mnie z broni

Pogba nigdy nie zapomni wieczoru 19 marca 2022 roku. Tego dnia, kiedy reprezentacja Francji zebrała się na zgrupowaniu w Clairefontaine, piłkarz spędził kilka godzin z przyjacielem z dzieciństwa, Boubacarem C., w dzielnicy La Renardiere we wschodnich przedmieściach Paryża.

Około północy, gdy Pogba miał wracać do swojego paryskiego hotelu, jego inny przyjaciel z dzieciństwa Adama K., oraz bracia Roushdane K. i Machikur K. zabrali go do mieszkania znajdującego się w pobliżu. Tam piłkarz został zmuszony do wyłączenia i oddania telefonu.

W mieszkaniu pojawiło się dwóch uzbrojonych mężczyzn w kapturach i kamizelkach kuloodpornych. Roushdane nakazał Pogbie zapłacić 13 milionów euro, w tym trzy miliony w gotówce, za ochronę, którą dwaj mężczyźni rzekomo zapewniali mu przez wiele lat.

Tą historią 29-letni piłkarz podzielił się 9 sierpnia w rozmowie z funkcjonariuszami kierującymi śledztwem w sprawie próby wymuszenia. Teraz dziennikarze francuskiego "Le Monde" dotarli do zeznań piłkarza.

- Bałem się - wyjawił Pogba, wspominając tę ​​scenę. - Dwóch facetów wycelowało we mnie broń. Będąc trzymanym na muszce, powiedziałem im, że zapłacę - słowa piłkarza cytuje francuski dziennik.

- Krzyczeli: - Zamknij się, spójrz w dół. Jeden z dwóch zakapturzonych gości szepnął coś Roushdane'owi do ucha. Kiedy wyszli, Roushdane powiedział mi, że muszę im zapłacić, w przeciwnym razie wszyscy będziemy w niebezpieczeństwie - relacjonował Francuz w rozmowie ze śledczymi.

Piłkarz ostatecznie zgodził się zapłacić 100 tysięcy. - Roushdane powiedział, że to, co się wydarzyło, jest normalne, kiedy jest się sławnym piłkarzem. Musiałem zapłacić, ponieważ poręczył za mnie - miał dodać.



Według francuskich mediów Pogba był szantażowany ujawnieniem kompromitujących go faktów. Pomocnik Juventusu miał skorzystać z usług szamana. Jego brat uważa, że prosił czarownika o rzucenie klątwy na kolegę z reprezentacji Francji - Kyliana Mbappe. Pogba tłumaczył się, że celem jego wizyty było rzucenie zaklęcia, które ochroniłoby go przed kontuzjami.

Kilka dni temu starszy brat gwiazdy Trójkolorowych Mathias Pogba przyznał się śledczym, że był inicjatorem nagrania wideo z żądaniami finansowymi wobec Paula.

Pozostali czterej podejrzani to krewni braci Pogba w wieku od 27 do 36 lat. Wszyscy zostali aresztowani w poprzednim tygodniu, a od środy przesłuchiwani są w siedzibie Centralnego Urzędu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.