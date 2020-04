Turbo Mbappe. Szybszego piłkarza na świecie nie ma

Zestawienia wszystkich piłkarzy dokonali dziennikarze "Le Figaro". Mbappe w kulminacyjnym momencie swojego kosmicznego sprintu biegł z prędkością 37 km/h.

To było w czasie mundialu w Rosji (2018), gdy Les Bleus grali o ćwierćfinał z Argentyną. W pewnym momencie Mbappe przebiegł ok. 60 metrów, uciekając wszystkim obrońcom rywali. W tej akcji piłkarza PSG powstrzymał dopiero faul, który był równoznaczny z rzutem karnym.

Francja wygrała 4:3.



Rewatching France/Argentina and forgot about this unreal run by Mbappe pic.twitter.com/oYVehw932g — Asha Michener (@AshaRese) April 13, 2020





Nieco wolniej od Bolta

Dla porównania, pędzącemu po rekord świata na 100 m Usainowi Boltowi (9,58 s w 2019 roku) w najszybszym momencie biegu zmierzono ponad 40 km/h.

Kolejni w klasyfikacji francuskiego dziennika są Inaki Williams z Athletic Bilbao (35,7 km/h) i Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu (35,5 km/h).

W najlepszej dziesiątce nie ma ani Leo Messiego, ani Cristiano Ronaldo.

Najszybsi aktywni piłkarze według "Le Figaro":

1. Kylian Mbappe (PSG) - 36 km/h

2. Inaki Williams (Athletic Bilbao) - 35,7 km/h

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 35,5 km/h

4. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen): 35,27 km/h

5. Kyle Walker (Manchester City): 35,21 km/h

6. Leroy Sane (Manchester City): 35,04 km/h

7. Mohamed Salah (Liverpool): 35 km/h

8. Kingsley Coman (Bayern): 35 km/h

9. Alvaro Odriozola (Bayern): 34,99 km/h

10. Nacho Fernandez (Real Madryt): 34,62 km/h