Linetty zatrzymał wicelidera. Piątek statystą

10.10 | Krzysztof Piątek, który wrócił do gry po długiej kontuzji, ocenił mecz z San Marino.

Juventus odzyskał 15 punktów. Nie wiadomo, czy na długo Ogromne... czytaj dalej » Lazio to jedna z rewelacji obecnego sezonu. Przed 31. kolejką spotkań zespół Maurizio Sarriego zajmował drugie miejsce w tabeli z przewagą dwóch punktów nad trzecim Juventusem. Jednak turyńczycy, którym ostatnio przywrócono wcześniej odjęte punkty, w niedzielę mogą wyprzedzić rzymian, jeśli pokonają zdecydowanie prowadzące w tabeli Napoli.

Dobry Linetty

W sobotnim meczu Lazio zawiodło, choć przez większość spotkania miało przewagę. Jedynego gola dla triumfatorów strzelił w 43. minucie Ivan Ilić, który popisał się celnym uderzeniem sprzed pola karnego.

Cały mecz w ekipie Torino rozegrał Karol Linetty, który zasłużył na dobre oceny. Wprawdzie reprezentant Polski dość szybko otrzymał żółtą kartkę, ale później wywiązał się ze swoich zadań bez zarzutu, uprzykrzając życie pomocnikom i napastnikom gospodarzy.

Dzięki wygranej Torino awansowało na 10. miejsce w tabeli i może być już spokojne utrzymania w Serie A.

Źródło: Getty Images Karol Linetty potrafił zatrzymać piłkarzy Lazio

Rezerwowy Piątek

Duże szanse na to, by zostać we włoskiej elicie ma także Salernitana. Zespół prowadzony przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousę pokonał w sobotę Sassuolo 3:0. Drużyna z Salerno przeważała od początku i w pełni zasłużenie zainkasowała trzy punkty.

Niestety napastnik Krzysztof Piątek niemal cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, z której podniósł się na kilka ostatnich minut, gdy wynik był już ustalony. W tym sezonie Polak strzelił zaledwie trzy gole w 27 występach Serie A.

Wyniki sobotnich meczów 31. kolejki Serie A

Salernitana - Sassuolo 3:0

Lazio - Torino 0:1

Sampdoria Spezia (20.45)