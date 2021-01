Roma zdeklasowana w derbach

20 czerwca Serie A wznowi rozgrywki po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Zespoły już przygotowują się do powrotu, w treningach uczestniczą m.in. piłkarze Lazio.

Lazio przygotowuje się do wznowienia rozgrywek

Lazio przygotowuje się do wznowienia rozgrywek

Bale najprawdopodobniej wróci do Madrytu. Schalke i Milan chcą doświadczonych napastników Po nieudanym... czytaj dalej » Zdecydowanie więcej do stracenia mieli piłkarze Romy. Wygrana pozwoliłaby im zbliżyć się do prowadzącego w tabeli AC Milan na trzy punkty. Jednak Lazio, które w styczniu zanotowało remis, porażkę i zwycięstwo od początku piątkowego spotkania miało przewagę i z zimną krwią wykorzystało katastrofalne błędy defensywy rywali.

Błąd za błędem

Zaczęło się od koszmarnej pomyłki Ibaneza, który za długo holował piłkę przed własnym polem karnym, aż w końcu ta padła łupem Manuela Lazzariego. Argentyńczyk dograł do wbiegającego w szesnastkę Ciro Immobile. Najlepszy strzelec Europy w poprzednim sezonie nie zwykł marnować takich okazji. Tym razem również się nie pomylił i zdobył swoją 12. bramkę w rozgrywkach Serie A.

Kolejny błąd miał miejsce w 23. minucie. Lazzari został przewrócony w polu karnym i domagał się jedenastki, ale gdy tylko zobaczył niepilnowanego Luisa Alberto od razu dograł do lepiej ustawionego kolegi. Nie przeszkadzał mu w tym wyraźnie zaskoczony obrońca Romy. W efekcie futbolówka trafiła do Hiszpana, który oddał pewny strzał i podwyższył prowadzenie.

Gra Giallorossich kompletnie się nie kleiła. W miarę udane akcje ofensywne w ich wykonaniu można policzyć na palcach jednej ręki. Do przerwy podopieczni Paulo Fonseki nie stworzyli praktycznie żadnej sytuacji podbramkowej.

Źródło: Getty Images Ciro Immobile otworzył wynik

Dobili rywali

Po zmianie stron Lazio czekało na kontry i skoncentrowało się na zabezpieczeniu własnej bramki. Momentami gospodarze piątkowego meczu grali bardzo ostro, co przełożyło się na pięć żółtych kartek. Natomiast Roma dalej nie potrafiła sforsować defensywy przeciwników.

Decydujący cios zadał w 67. minucie Luis Alberto. Pomocnik miał dużo miejsca i czasu, by oddać precyzyjny strzał sprzed pola karnego. Bramkarz Lazio nie miał nic do powiedzenia.

Dzięki wygranej Lazio awansowało o jedną pozycję i aktualnie plasuje się na 7. miejscu. Roma jest trzecia, ale wkrótce może stracić miejsce na podium na rzecz Juventusu, który w niedzielę zagra na wyjeździe z wiceliderem Interem Mediolan.

Lazio Rzym - AS Roma 3:0 (2:0)

Bramki: Immobile (14), Luis Alberto (23 i 67)