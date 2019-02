Te rozgrywki należą do niego. Piątek i Milan walczą w Rzymie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

56 minuta Bardzo nieodpowiedzialna strata Paquety i Correa ruszył na bramkę Milanu. Wszystko ratuje Romagnoli!

22:14 Źródło: Marco Rosi/Getty Images Diego Laxalt, Ciro Immobile

55 minuta Dośrodkowanie Laxalta do Piątka i Polak w ostatniej chwili uprzedzony. W grze Milanu jakby coś drgnęło.

52 minuta Strata Bakayoko i Milan ratuje w polu karnym Laxalt.

22:10 Pierwsza próba Piątka. Podawał Paqueta i strzał Polaka zablokowany. Milan miał rzut rożny, ale bez problemów łapie Strakosha.

49 minuta Suso uderzony w twarz i Milan ma rzut wolny w środku boiska.

48 minuta Bardzo dobra interwencja Piątka w polu karnym. Polak wybija dośrodkowanie.

47 minuta Dośrodkowanie Milinkovicia-Savicia i Lazio ma róg.

46 minuta Zaczynamy drugą część!

21:50

The first half comes to an end and it's still goalless / Finisce a reti bianche il primo tempo dell'Olimpico#LazioMilan#CoppaItaliapic.twitter.com/rVqtKe2F4D — AC Milan (@acmilan) 26 lutego 2019

47 minuta Koniec pierwszej połowy. Na razie zdecydowanie lepiej wygląda gra Lazio. Rzymianie stworzyli kilka dogodnych szans, ale żadnej nie potrafili zamienić na gola. Milan ma 15 minut i jeśli nie chce tego meczu przegrać, drugą część musi zagrać zdecydowanie lepiej.

46 minuta Jest to bardzo trudny mecz dla Piątka. Polak nie ma żadnych szans na odbieranie niedokładnych podań kolegów.

21:44 Milinković-Savić prosto w mur..

44 minuta Pierwsza żółta kartka w meczu. Do notesu trafia Romagnoli, a Lazio będzie miało rzut wolny z 20. metrów.

21:43 Źródło: Marco Rosi/Getty Images Lucas Paqueta, Ciro Immobile

40 minuta Strzał Leivy i spokojnie łapie Donnarumma.

39 minuta Od kilku minut każda kolejna próba Milanu kończy się długim, niedokładnym pytaniem. Piłkarze Gattuso muszą coś zmienić, i to szybko.

38 minuta Trzecia bardzo dobra próba gospodarzy. Z dystansu strzelał Milinković-Savić, a piłka przelatuje tuż obok prawego słupka bramki Milanu.

37 minuta Paqueta szukał podaniem Piątka w polu karnym, ale bardzo czujny był Bastos. Milan wciąż bez choćby niewielkiego zagrożenia pod bramką Lazio.

21:35



35 minuta Dośrodkowanie Romulo i nożycami próbował Immobile. Nic z tego nie wyszło, ale było efektownie.

32 minuta Correa szarżował w polu karnym i świetna, czysta interwencja Paquety. Lazio się rozpędziło.

30 minuta Milan musi coś zmienić, bo następnej dobrej szansy Lazio może już nie zmarnować.

21:29

28' #ACMilan are forced to make their first change / Kessie non ce la fa: cambio per i rossoneri#LazioMilan 0-0 #CoppaItaliapic.twitter.com/lLMJj7mYfq — AC Milan (@acmilan) 26 lutego 2019

29 minuta Kessie nie jest w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na boisku melduje się Calhanoglu.

28 minuta Powinno być 1:0 dla Lazio! Z 12 metrów strzelał Immobile i fatalnie się pomylił. Włoski napastnik miał mnóstwo czasu i miejsca, ale i tak nie trafił w bramkę!

26 minuta Było blisko! Patric przejął piłkę w środku boiska i ruszył na bramkę Donnarummy. W końcu uderzył sprzed pola karnego i naprawdę niewiele zabrakło!

23 minuta Pierwsza niezła okazja Lazio. Parolo urwał się na skrzydle, ale dośrodkowanie fatalne. Piłka daleko w trybunach.

21 minuta I znów Piątek powalczył. Kolejny aut dla Milanu.

20 minuta Piątek na razie zupełnie bez okazji, ale nieustannie wywiera presję na obrońcach rywali. Właśnie wywalczył rzut z autu.

18 minuta Wreszcie strzał Bakayoko. Obrońcy Lazio to zablokowali i porazili sobie również z próbą Paquety.

16 minuta Parolo skakał do dośrodkowania i spokojna interwencja Laxalta. Obie ekipy wciąż z wielkim respektem dla rywala. Nikt nie chce otworzyć gry, zaryzykować i odważniej zaatakować.

14 minuta Suso znalazł się na skrzydle, ale zamiast dośrodkowania zdecydował się na drybling. Efekt? Strata. Wciąż bez strzałów w tym meczu...

12 minuta Lazio wreszcie przedarło się w pole karne Milanu, ale dobrze wybija Romagnioli. W odpowiedzi błyskotliwe wyprowadzenie Paqueta, ale zatrzymany Piątek.

9 minuta Piękne przyjęcie Milinkovica-Savicia, ale obrona Milanu jest czujna. Akcja Serba przerwana 30 metrów od bramki.

7 minuta Bardzo dużo jest na razie chaosu. Gracze obu ekip raz po raz tracą piłkę.

6 minuta Sześć minut za nami i na razie lekką przewagę ma Lazio, ale zagrożenia pod bramką z tego nie ma.

6 minuta Pierwszy kontakt z piłką Piątka, ale na razie bez zagrożenia. Futbolówka odskoczyła Polakowi.

4 minuta Strata Boriniego i Lazio miało okazję do kontry. Bardzo czujny był jednak Donnarumma, który interweniował przed polem karnym.

2 minuta Pierwsza próba ataku Milanu, ale brakuje dokładności. Piłkarze obu drużyn na razie jakby słabo rozgrzani.

21:02 Lazio w spokojnym ataku pozycyjnym. Cierpliwości starczyło jednak tylko na minutę. Wszystko kończy się bardzo niedokładnym dośrodkowanie.

1 minuta Zaczynamy pierwszy mecz półfinału!

20:57 Do pierwszego gwizdka wciąż kilka minut, więc zobaczmy, gdzie w tygodniu bawił się Krzysztof Piątek.

20:50 Trener Lazio Simone Inzaghi miał poważne problemy z zestawieniem formacji obrony. Do dyspozycji ma tylko jednego nominalnego środkowego defensora. Francesco Acerbi może zagrać, ale Luiz Felipe i Wallace są kontuzjowani, a za kartki pauzuje Stefan Radu. Dlatego też przesunął do defensywy pomocnika Lucasa Leivę.

20:47

Mister Inzaghi ha scelto la formazione per #LazioMilan: @quissanga91 torna in campo dal 1'! pic.twitter.com/Wi4PzisMti — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 26 lutego 2019

20:42

Here's how we line up for tonight's #CoppaItalia semi-final

Gli 11 rossoneri in campo per #LazioMilan@BioscalinITApic.twitter.com/myInptZUpb — AC Milan (@acmilan) 26 lutego 2019





20:42 Polski napastnik trzy razy grał dotąd na Stadio Olimpico w Rzymie i za każdym razem trafiał do siatki - dwa razy przeciwko Romie i raz właśnie w meczu z Lazio.

20:41 Piątek w trwającej edycji Coppa Italia trafiał już ośmiokrotnie. Sześć goli zanotował dla Genoi, dwa już po przenosinach do ekipy z Mediolanu.