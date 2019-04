Wielka letnia wyprzedaż na Camp Nou

Ernesto Valverde przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2020 roku, z opcją prolongaty o jeszcze jeden sezon - poinformował w piątek klub lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Nie ujawniono warunków finansowych umowy.

Hiszpańska prasa przekonuje, że dni Philippe'a Coutinho w Barcelonie są policzone. Brazylijczyk nie zdołał na stałe przebić się do podstawowej jedenastki, nie został również ulubieńcem kibiców. Barca pozwoli mu odejść, a chętnych nie brakuje. Sytuację monitorują m.in. Chelsea, PSG oraz Manchester United.

Latem nie tylko Real Madryt planuje przebudowę składu w Hiszpanii. Barcaelona już potwierdziła transfer Frenkiego de Jonga z Ajaksu Amsterdam za 76 mln euro i chętnie widziałaby u siebie jego klubowego kolegę, De Ligta. Wiele pisze się również o Jovicu, który podbija Bundesligę w barwach Eintrachtu Fankfurt, a także o zakupie Antoine’a Griezmanna z Atletico Madryt.

Zmierzająca pewnie po tytuł mistrzowski Barcelona zdaje sobie sprawę, że najpierw będzie musiała pożegnać się z kilkoma piłkarzami. W katalońskim klubie wyróżniono dwie kategorie zawodników. Do pierwszej zaliczyć można graczy, którzy mogą odejść z Camp Nou za duże pieniądze: Philippe Coutinho, Samuel Umtiti i Ivan Rakitić. Pozostali to zawodnicy niemieszczący się w planach trenera Ernesto Valverde.

Nieudana przygoda Coutinho

Zaledwie rok po rekordowym transferze Coutinho za 160 mln euro z Liverpoolu, Barca jest skłonna sprzedać brazylijskiego pomocnika, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Wciąż cieszy się dobrą reputacją w Premier League i mógłby tam wrócić.

Dni Umtitiego też wydają się policzone. Środkowy obrońca mimo zaleceń klubowego sztabu medycznego nie chciał poddać się operacji kontuzjowanego kolana. Mistrz świata pauzował przez dłuższą część sezonu i choć jest już do dyspozycji, to jest dopiero trzecim wyborem Valverde po Pique i Lenglecie. Francuz mógłby zrobić miejsce dla De Ligta z Ajaksu.

Sytuacja Rakiticia jest bardziej złożona. Nikt w klubie nie chce się go pozbywać, a jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku, jednak zainteresowanie Chorwatem wykazuje PSG. Minionego lata tylko interwencja trenera zapobiegła transferowi. Były pomocnik wciąż nie doczekał się nowej umowy od włodarzy Dumy Katalonii i duże pieniądze mogą przekonać zarząd do sprzedaży.

Klub z Camp Nou mogą opuścić też Malcom, Jasper Cillessen oraz Rafinha.

Ostatniego lata Barca potrafiła zarobić ponad 100 mln euro na sprzedaży: Paulinho, Lucasa Digne’a, Yerry’ego Miny, Gerarda Deulofeu, Aleixa Vidala i Paco Alcacera. Teraz prezydenta Josepa Marię Bartomeu będzie czekać trudniejsze zadanie.