Latający Ronaldo. "Wisiał w powietrzu z półtorej godziny"

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Niesamowity lot i gol Ronaldo. Juventus z kompletem punktów Juventus wygrał... czytaj dalej » Juventus namęczył się, wygrał 2:1, a Ronaldo zdobył zwycięską bramkę. Ale jaką!



Z lewej strony piłkę w kierunku pola karnego kopnął Alex Sandro. Przeleciała nad głowami wszystkich czterech obrońców Sampdorii, aż dotarła do CR7. Ten w swoim stylu - bo robił tak i w Realu, i w Manchesterze United - oderwał się od ziemi i wzbił na nieosiągalną dla innego piłkarza wysokość. Zawisł na ułamek sekundy, wszystko to sporo nad próbującym przeszkodzić mu rywalowi, i strzelił głową nie do obrony.



Kibice oniemieli, słów zabrakło również komentatorom.



Dziennik "La Gazzetta dello Sport" policzył, że Ronaldo uderzył piłkę głową na wysokości 256 cm, wisząc 71 cm nad ziemią.



"Cristiano, jak ty to zrobiłeś?" - zapytano retorycznie na stronie gazety w podpisie wideo z popisowej akcji Portugalczyka.



Ronaldo just scored this... the defender had absolutely no chance. Incredible pic.twitter.com/kDmLjnWwSO — The Soccer Life (@TheSoccerLifee) December 18, 2019





CR7 Air Jordan

Sam zainteresowany skwitował swój wyczyn trzema słowami: CR7 Air Jordan. Niejako stawiając siebie obok Michaela Jordana (dla innych: Jego Powietrzności), kto wie, czy nie najlepszego lotnika w historii basketu.



Wyświetl ten post na Instagramie. CR7 AIR JORDAN!! #forzajuve #finoallafine Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano) Gru 18, 2019 o 2:04 PST





Pod wrażeniem popisu mistrza Europy był trener przegranych Claudio Ranieri. On również takie rzeczy widział tylko na koszykarskich parkietach.



- Ronaldo zrobił coś, co ogląda się tylko w NBA, wisiał w powietrzu z półtorej godziny - schlebiał Portugalczykowi.



Dzięki zwycięstwu Juventus jest liderem Serie A. Ma trzy punkty przewagi nad kolejnym Interem, ale mediolańczycy swój mecz 17. kolejki rozegrają w sobotę u siebie przeciwko Genoi.

Rekordzista Buffon, kapitan Linetty

W bramce Juventusu grał Gianluigi Buffon, który w liczbie ligowych występów dogonił Paolo Maldiniego. Obydwaj mają na liczniku 647 spotkań w Serie A. Buffon zastępował kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego.

W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrał Karol Linetty, który pierwszy raz był kapitanem tego zespołu.

Mecze 17. kolejki:

środa

Sampdoria - Juventus 1:2

piątek

Fiorentina - Roma

sobota

Udinese - Cagliari

Inter - Genoa

Torino - SPAL

niedziela

Atalanta - Milan

Parma - Brescia

Lecce - Bologna

Sassuolo - Napoli