Pierwsze dni Koemana w Barcelonie. Szykują się poważne rozmowy z Messim

FC Barcelona ma trenera. Powrót po latach Targana... czytaj dalej » Na początku plan był inny. To Quique Settien miał przywrócić Barcelonie blask i unikalny styl. Na Camp Nou wytrwał jednak tylko osiem miesięcy. Przyszedł w połowie stycznia, odszedł w połowie sierpnia. Czas na rządy Koemana. Stery w zespole ze stolicy Katalonii przejął do końca czerwca 2022 roku.

"To jest mój dom"

Kluczem do sukcesu ma być kontakt z Messim. Kapitan Barcelony nie krył frustracji całym sezonem, a czarę goryczy przelała kompromitująca porażka z Bayernem Monachium 2:8. Kilka poważnych źródeł donosiło, że Argentyńczyk nigdy nie był tak blisko opuszczenia Barcelony. Jego umowa ważna jest do końca czerwca 2021 roku.

- Jest najlepszy na świecie, nie chcesz, by taki zawodnik grał kiedykolwiek przeciwko tobie - powiedział na konferencji prasowej Koeman.



@RonaldKoeman takes his first steps onto the pitch at Camp Nou as the head coach of Barça

pic.twitter.com/FfzCZSqzV0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

57-latek dla pracy na Camp Nou zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Holandii. Pod jego wodzą Oranje w imponującym stylu awansowali na Euro 2020 oraz dotarli do finału Ligi Narodów UEFA. Blaugranie nie mógł odmówić - jeszcze jako piłkarz w latach 1989-1995 wygrał z nią cztery mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla, Puchar Europy i Superpuchar Europy.

- Wszyscy wiedzą, czym jest dla mnie Barca. To jest po prostu mój dom. Praca z tym zespołem to wyzwanie. Będziemy mieli silny zespół, ale potrzebujemy zmian. Spełnia się moje marzenie, a drużyna musi wrócić na szczyt i odzyskać prestiż - dodał Holender.



First day at the office



pic.twitter.com/VPiJMoYXV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020

Koeman unikał odpowiedzi na pytanie o zmiany. Konkretów zabrakło. - Nie chcę rozmawiać o Luisie Suarezie (za rok również kończy mu się kontrakt - przyp.), ani o innych piłkarzach. Zrobiłem wyjątek dla Messiego, bo on jest inny i jest kapitanem. Oni wszyscy mają ważne umowy i najpierw porozmawiam z nimi. Nie mówię o rewolucji, tylko o podejmowaniu decyzji wtedy, kiedy uznamy to za stosowne - stwierdził.

FC Barcelona ogłosiła również, że nowym dyrektorem sportowym został Ramon Planes. Na tym stanowisku zastąpił byłego piłkarza FCB Erica Abidala. Przez ostatnie dwa lata Planes był asystentem Francuza.