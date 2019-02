Real mógł liczyć na VAR. Dwa karne dały wygraną nad Levante

Luka Modrić zdobywając Złotą Piłkę stał się dziesiątym piłkarzem Realu Madryt, który sięgnął po to trofeum. Niektórzy zawodnicy Królewskich podnosili Ballon d'Or za grę w innych ekipach, niż Real.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a gospodarze stworzyli sobie w jej trakcie trzy znakomite sytuacje bramkowe. W 24. minucie Roger Marti po rzucie rożnym trafił w słupek, a sześć minut później Rober Pier nie wykorzystał świetnej sytuacji, nie trafiając z bliska w bramkę rywali. W 44. minucie kolejnej doskonałej wręcz szansy nie wykorzystał Marti. Tym razem napastnik Levante w sytuacji sam na sam z Thibautem Courtoisem znów pocelował w słupek. Wówczas jednak jego drużyna już przegrywała. W 42. minucie w pole karne rywali dośrodkował Dani Carvajal, a tam w rękę trafiony został Antonio Luna, instynktownie zasłaniający twarz. Sędzia Ignacio Iglesias Villanueva po konsultacji z VAR zdecydował się jednak podyktować rzut karny. Jedenastkę na bramkę pewnym strzałem zamienił Karim Benzema.

Messi, Messi, Messi. Barcelona uratowana Gdyby nie on, to... czytaj dalej » Gra Levante w tej części meczu mogła się bardzo podobać. Szkoda, że do widowiskowych szybkich akcji piłkarze trenera Paco Lopeza nie potrafili dołączyć skuteczności. Najjaśniejszą postacią w ekipie Królewskich był z kolei Vinicius, którego dynamiczne rajdu siały popłoch w szeregach gospodarzy.

Rehabilitacja Martiego

Dziesięć minut po przerwie Benzema mógł podwyższyć prowadzenie, ale po dośrodkowaniu Toniego Kroosa i jego strzale głową piłka trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi gospodarze przeprowadzili kolejną efektowną, ale zakończoną skutecznym strzałem akcję.

W 60. minucie w pole karne dośrodkował Jose Luis Morales, a za wcześniejsze sytuacje w pełni zrehabilitował się Marti. 28-latek tym razem wyprzedził obrońcę rywali i efektownym strzałem nie dał szans Courtoisowi.

Dopiero stracona bramka sprawiła, że Real zabrał się do pracy. W 71. minucie Vinicius znalazł się sam na sam z Aitorem Fernandezem, ale to właśnie bramkarz gospodarzy wyszedł z pojedynku zwycięsko.

Real mógł liczyć na VAR

W 78. minucie znów szczęście uśmiechnęło się do Królewskich. Cheick Doujoure zamiast piłkę we własnym polu karnym drasnął ochraniacz Casemiro, a ten w aktorski sposób upadł. VAR pokazał jednak, że kontakt był i sędzia po raz drugi podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł wprowadzony w 74. minucie ze Benzemę Gareth Bale i nie dał Fernandezowi szans.

Od 86. minuty Real grał w osłabieniu po czerwonej (dwie żółte) kartce Nacho. Gospodarze nie potrafili wykorzystać jednak przewagi liczebnej. Czerwoną (dwie żółte) kartką w ich szeregach ukarany został też rezerwowy Pedro Lopez, który zbyt żywiołowo reagował na wydarzenia z boiska siedząc na ławce.



Dzięki wygranej, trzeci w tabeli LaLiga Real utrzymał dwupunktową stratę do drugiego Atletico Madryt. Prowadząca Barcelona wyprzedza Królewskich o dziewięć punktów. Co ciekawe, oba kluby rozegrają ze sobą dwa kolejne mecze w Madrycie. 27 lutego spotkają się w Pucharze Króla, a trzy dni później w lidze.

