Zachwycony kapitan. "Podkręciliśmy tempo i mocno pracowaliśmy na zwycięstwo"

Real dobił Barcelonę w ostatniej minucie. Został liderem Real Madryt... czytaj dalej » Pierwsza połowa była lepsza dla przyjezdnych, którzy stworzyli sobie trochę okazji strzeleckich, ale po przerwie to Królewscy doszli do głosu. Trafienia Viniciusa Juniora i Mariano Diaza dały im wygraną w klasyku.

Podkręcili tempo

- To była unikalna szansa, aby pokonać na naszym stadionie wielkiego rywala. Ważne są także trzy punkty. W pierwszej połowie pozwoliliśmy Barcelonie dojść do sytuacji strzeleckich. Po przerwie podkręciliśmy tempo i sami stworzyliśmy sobie szanse. Strzeliliśmy gola i mocno pracowaliśmy, aby rozstrzygnąć losy meczu. W tym sezonie nie zawsze się nam to udawało, ale tego dnia byliśmy w stanie to zrobić - podkreślił kapitan drużyny z Madrytu.

Trudne chwile za nimi

W ostatnich tygodniach madrycka jedenastka przeżywała trudne chwile. W hiszpańskiej ekstraklasie Królewscy zremisowali z Celtą Vigo i przegrali z Levante. Stracili prowadzenie w tabeli. Natomiast w Lidze Mistrzów w pierwszym spotkaniu 1/8 finału musieli uznać wyższość Manchesteru City. W każdym z tych trzech spotkań Real dobrze zaczynał, a tracił gole w końcówce.

Teraz przed podopiecznymi Zinedine'a Zidane'a starcie w Primera Division z Betisem. W tym spotkaniu Ramos będzie mógł zagrać. Nie będzie jednak do dyspozycji trenera podczas rewanżowego meczu z City w Manchesterze. Kapitan Królewskich jest zawieszony za czerwoną kartkę.