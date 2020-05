La Liga chce ruszyć w terminie, Pique wolałby poczekać

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Barcelona wróciła do treningów

Zawodnicy z większości klubów rozpoczęli indywidualne zajęcia w piątek, po prawie dwóch miesiącach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19.

Koronawirus u piłkarzy ligi hiszpańskiej. Podano trzy nazwiska Zdaniem... czytaj dalej » Hiszpańska liga zapowiedziała, że "będzie nadal stosować protokół powrotu do treningów", który został zatwierdzony przez władze rządowe, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo wszystkich zawodników, trenerów i pracowników klubów. Nakazano przestrzeganie środków bezpieczeństwa zalecanych przez władze, żeby liczba zainfekowanych graczy "pozostała bardzo niska".

Zakażeni trenować będą w domu

Pięciu piłkarzy z Primera i Segunda Division, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na COVID-19 (przechodzą chorobę bezobjawowo), pozostanie na razie poza swoimi drużynami, dopóki w pełni nie wyzdrowieją.

Nie ujawniono ich nazwisk, chociaż hiszpańskie media podały już wcześniej, że w tym gronie jest Renan Lodi z Atletico Madryt.

Natomiast w niedzielę bramkarz Betisu Sewilla Joel Robles potwierdził za pośrednictwem sieci, że miał pozytywny wynik testu. Jak dodał, nie wykazuje żadnych objawów, nie ma gorączki i czuje się dobrze.

Zawodnicy mają pozostać w swoich domach, gdzie będą kontynuować indywidualne treningi. W najbliższych dniach ponownie wykonane zostaną im badania na COVID-19. Jeżeli uzyskają dwa wyniki negatywne, będą mogli wznowić zajęcia na klubowych boiskach.

Hiszpańska liga poinformowała, że wszyscy pozostali piłkarze mieli negatywny wynik badań. Zawodnicy, trenerzy i pracownicy klubów biorący udział w szkoleniach są codziennie testowani.

Pique dopuszcza myśli o opóźnieniu

Wiele klubów, w tym broniąca tytułu Barcelona, powróciło do zajęć indywidualnych w ramach drugiego etapu czterofazowego protokołu La Liga.

- Chciałbym, aby wznowiono sezon 12 czerwca, ale to zależeć będzie od wyników walki z pandemią. Nie powinniśmy się spieszyć, to my decydujemy o kolejnych fazach powrotu na boisko - zauważył Pique.

- Rozumiem dążenia La Liga do dokończenia rozgrywek, bo zdobycie przez nas mistrzostwa w ten sposób byłoby nieatrakcyjne. Wiele czasu spędziliśmy jednak poza boiskiem i potrzebujemy chwili na przygotowania, by uniknąć kontuzji. Moim zdaniem kilka dodatkowych dni zwłoki na pewno by nam nie zaszkodziło - stwierdził obrońca.

Real Madryt, w swoim ośrodku w Valdebebas, wróci do treningów w poniedziałek.