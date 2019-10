15 lat od debiutu geniusza. W rocznicę odebrał rekordową nagrodę

Messi wygrywa plebiscyt FIFA The Best

Był 16 października 2004 roku. Wówczas Barcelona grała na wyjeździe z Espanyolem. W 82. minucie meczu boisko opuścił Deco, a w jego miejsce pojawił się właśnie Leo Messi.

Narodziny legendy

Argentyńczyk niczym szczególnym się jednak nie wyróżnił. Był wielkim talentem, ale przecież w Barcelonie nigdy ich nie brakowało. 34 tysięce kibiców, którzy zasiedli wówczas na trybunach Estadi Olímpic Lluís Companys nie zdawało sobie sprawy, że na boisku pojawił się prawdziwy geniusz, jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu.

#OnThisDay in 2004, it all started...



455 matches

420 goals

162 assists

10 #LaLiga titles



Today we're celebrating years since LEO MESSI's debut in #LaLigaSantander!



@FCBarcelonapic.twitter.com/0R7Gfb0Voa — LaLiga (@LaLigaEN) 16 października 2019

W Katalonii wrze, chcą przenieść El Clasico do Madrytu Napięta sytuacja... czytaj dalej » Teraz Argentyńczyk ma 32 lata i wciąż śrubuje kolejne rekordy. W ciągu 15 lat gry w Hiszpanii został m.in. najlepszym strzelcem w historii Barcelony, najskuteczniejszym piłkarzem w historii La Liga i aż pięciokrotnie – ex aequo z Cristiano Ronaldo - sięgnął po najważniejsze indywidualne trofeum w karierze piłkarza - Złotą Piłkę.

Kolejny Złoty But do kolekcji

Środa była dla Messiego wyjątkowym dniem z jeszcze jednego powodu - odebrał Złotego Buta za poprzedni sezon, w którym strzelił 36 goli. Nagroda przyznawana jest dla najlepszego strzelca spośród wszystkich europejskich lig zrzeszonych w UEFA. Argentyńczyk odebrał ją po raz szósty, co jest absolutnym rekordem. Dwie statuetki mniej ma Cristiano Ronaldo.



The #GoldenShoe record is His. pic.twitter.com/8XfO99NbOy — FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 października 2019

- Bardzo dziękuję, że mogę tu być. Chcę podziękować mojej rodzinie, zarządowi, kolegom… Dziękuję Luisowi i Jordiemu, którzy są głównymi sprawcami tego, że zdobyłem Złotego Buta. Dziękuję całej drużynie. Bez nich nie zdobyłbym tego wyróżnienia nawet raz – podkreślił szczęśliwy Argentyńczyk.

Dotychczas Messi rozegrał w barwach Barcelony 692 mecze, w których strzelił 604 gole i zanotował 244 asysty.

