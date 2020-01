Finansowa katastrofa Milanu. Wszystko zaczęło się od Teveza

Krzysztof Piątek w obecnym sezonie nie miał wielu powodów do radości

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

"Nieustanna rewolucja i nieustanne niepowodzenie. AC Milan od lat nie potrafi odnaleźć spokoju, a w ostatnich trzydziestu miesiącach wydano, a wręcz spalono 467 mln euro przez tabuny trenerów, działaczy, dyrektorów sportowych, niewypłacalnych kupców i właścicieli, którzy nie przywykli do problemów świata futbolu" - grzmi włoski dziennik.

Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego podkreślają, że za taki stan rzeczy nie odpowiadają wyłącznie obecni właściciele Milanu. Amerykański fundusz inwestycyjny Elliott Management przejął kontrolę nad klubem od spółki chińskiego biznesmena Li Yonghonga w lipcu 2018 roku. Drużyna z San Siro już wówczas wyraźnie pikowała zarówno pod względem organizacyjnym, finansowym, jak i sportowym.

"La Gazzetta dello Sport" źródło problemów Rossonerich datuje na styczeń 2012 roku, gdy Silvio Berlusconi zablokował transfer Carlosa Teveza. Według informacji włoskiego dziennika, do finalizacji transakcji zabrakło tylko zgody ówczesnego właściciela klubu z San Siro, a jego decyzja zaważyła na przyszłych losach zespołu. Odpowiadający za sprawy transferowe Adriano Galliani przebywał nawet w Anglii i był już dogadany z napastnikiem Manchesteru City. Rossoneri bronili wówczas tytułu mistrzowskiego z sezonu 2010/11, lecz ostatecznie o cztery punkty przegrali batalię o scudetto z Juventusem, który do dziś nie oddał nikomu panowania na Półwyspie Apenińskim. Na sukcesy Starej Damy zapracował zresztą sam Tevez, który koniec końców wylądował w Serie A, przenosząc się do klubu z Turynu w 2013 roku.

Brak długofalowej wizji

Przegrana kampania o mistrzostwo Włoch zmusiła mediolańczyków do pożegnania z największymi gwiazdami, by zbilansować nadszarpnięty budżet. Po zakończeniu rozgrywek Zlatan Ibrahimović i Thiago Silva zostali sprzedani do Paris Saint-Germain, a klub z San Siro po tych rozstaniach nigdy nie odzyskał dawnego blasku.

Źródło: Getty Images Odejście Silvy i Ibrahimovicia zakończyło erę sukcesów Milanu

Milan w ostatnich latach nie szczędził funduszy na wzmocnienia. Tylko obecni właściciele zdążyli już wpompować w klub blisko 240 mln euro. Nowe nabytki rzadko jednak okazywały się trafione, podobnie jak zmieniająca się wizja budowy zespołu. Po odejściu Massimiliano Allegriego żaden szkoleniowiec nie zagrzał na dłużej miejsca na San Siro. W minionym roku kalendarzowym mediolańczyków prowadziło aż trzech różnych trenerów: Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo oraz obecny - Stefano Pioli.

Mimo ogromnych nakładów finansowych, Rossoneri pogrążają się w coraz większym kryzysie. W poprzednim sezonie za porażkę uznano piąte miejsce w Serie A, które skutkowało brakiem awansu do Ligi Mistrzów. W bieżących rozgrywkach trudno będzie powtórzyć nawet tamten rezultat, gdyż po osiemnastu kolejkach Milan zajmuje dopiero dwunastą pozycję w tabeli. Do piątej Atalanty traci już dwanaście punktów.

Nadzieję na poprawę wyników daje powrót Ibrahimovicia, lecz w dłuższej perspektywie trudno planować przyszłość klubu w oparciu o 38-letniego zawodnika, nawet tak wyjątkowego jak Zlatan. Wiele wskazuje, że będzie to przyszłość bez Krzysztofa Piątka, który szybko stracił zaufanie na San Siro i wedle doniesień napływających z Półwyspu Apenińskiego znajduje się na wylocie z ekipy Rossonerich.