"Diabeł ubiera się u Piątka", "Już strzelił tyle, co Higuain w pół roku"

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

Piątek, który w poprzednich dwóch spotkaniach Rosseonerich nie zdołał znaleźć drogi do siatki, ustalił wynik spotkania w 57. minucie. Wślizgiem dosięgnął piłkę, zgraną głową przez Samu Castillejo, posyłając ją obok doświadczonego, 39-letniego bramkarza gospodarzy Stefano Sorrentino. Kolano, przewrotka i wślizg w ciągu kilku sekund. Piłka szukała Piątka w polu karnym Po dwóch meczach... czytaj dalej »

"Liczby zaktualizowane"

Milan wygrał w Weronie 2:1, a po meczu polski snajper znalazł się na okładce "La Gazzetty". W tytule dziennikarze nawiązali do znanego filmu "Diabeł ubiera się u Prady". "Diabeł ubiera się u Piątka" - to pomysł przedstawiony przez najpopularniejszą gazetę sportową we Włoszech.

Za występ w Weronie Polak otrzymał notę "6,5" w dziesięciostopniowej skali. "Dwa mecze na czczo są więcej niż wystarczające" - podkreślili dziennikarze w adnotacji. Wyżej, bo na "7" został oceniony jedynie strzelec pierwszego gola Lucas Biglia.

Dziennikarze zauważyli, że Piątek "po raz kolejny udowodnił, że jest jedynym człowiekiem zdolnym do wyprowadzenia Rossonerich na właściwe tory dzięki nieludzkim liczbom, które ostatniej nocy zostały ponownie zaktualizowane".



Jego licznik zatrzymał się na 19 ligowych golach. To tyle samo ile strzelili najskuteczniejsi w tym sezonie Serie A Cristiano Ronaldo i Fabio Quagliarella. W koszulce Milanu Polak może pochwalić się ośmioma bramkami w dziewięciu meczach. Poprzednik Piątka Gonzalo Higuain potrzebował na to pół roku. "Już strzelił tyle samo, co Higuain przez sześć miesięcy" - przypomina gazeta.

I wylicza, że na włoskich boiskach Polak nie znalazł drogi do siatki tylko w Turynie i Cagliari. "Za tydzień kalendarz z powrotem zaprowadzi go do swojej Meazzy" - dodają dziennikarze. Czy strzeli w prestiżowych derbach Mediolanu z Interem?