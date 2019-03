Zinedine Zidane niczym James Bond. "Casino Royal na Santiago Bernabeu"

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

"L’Equipe" sięgnęło po tytuł filmu z serii o słynnym agencie specjalnym Jamesie Bondzie, ilustrując temat na pierwszej stronie. Brytyjski szpieg był w stanie zrealizować każdą, nawet najbardziej skomplikowaną misję, a za taką może uchodzić porwanie się Realu akurat na tych trzech piłkarzy. Dodatkowo Królewscy muszą rozbić bank jak w kasynie, by w ogóle podejść do jakichkolwiek rozmów odpowiednio z Paris Saint-Germain, Chelsea i Manchesterem United. Dziennik potwierdza tym samym kwotę, jaką niedawno podawał magazyn "France Football".

Kataloński "Sport": Hazard uzgodnił warunki kontraktu z Realem Coraz więcej... czytaj dalej »

"L’Equipe" twierdzi, że nazwiska wytypował sam Zinedine Zidane. Nowy-stary trener poprowadził Real do bezprecedensowych trzech z kolei triumfów w Lidze Mistrzów. Francuz niespodziewanie odszedł po ostatnim zwycięstwie w Champions League, a niedługo później taką samą decyzję podjął lider drużyny Cristiano Ronaldo. W efekcie w bieżącym sezonie Królewscy są w rozsypce i chcą się poskładać, budując następny galaktyczny zespół. Zidane wrócił na ławkę madrytczyków właśnie z takim zadaniem. "L’Equipe" zauważa, że w razie sprowadzenia tych zawodników, Perez przebiłby rozmachem zaciąg z 2009 roku. Wówczas kupiono m.in. właśnie Ronaldo.

Real ma sprowadzić latem więcej nowych zawodników, ale przede wszystkim chodzi o trzy cele główne. Wszyscy wielokrotnie wyrażali, że gra w Realu Madryt byłaby dla nich zaszczytem. Problem w tym, że negocjacje z obecnymi pracodawcami Mbappe, Hazarda i Pogby mogą nie należeć do łatwych.

PSG ma siłę, aby oprzeć się finansowej propozycji Królewskich, bo paryżanie sami dysponują ogromnymi pieniędzmi. Ich działania na rynku ograniczają jednak zasady Finansowego Fair Play UEFA. Na początku grudnia ta sama gazeta informowała, że władze PSG rozważały plan sprzedaży jednej z dwóch największych gwiazd - Neymara bądź Mbappe - właśnie dlatego, by nie narazić się na kary za złamanie FFF. Natomiast Real może sobie pozwolić na wysokie transfery, bo jego księgi są lepiej zbilansowane.



W przypadku Chelsea i Hazarda wiele rozbija się o zakaz transferowy, jaki na klub nałożyła FIFA. Londyńczycy złożyli apelację i czekają na werdykt. Według Sky Sports pierwsze posiedzenie apelacyjne zaplanowano na 11 kwietnia. W poprzednich tego typu przypadkach zakaz zawieszano na czas wyczerpania wszystkich dróg apelacji. Jeśli wszystkie zainteresowane strony sprężą się, to operację dałoby się raczej przeprowadzić. Odrzucenie przez Chelsea oferty Realu z jednoczesnym niepowodzeniem apelacji wiązałoby się z tym, że Hazard mógłby w 2020 roku odejść za darmo, bo wtedy wygasa jego kontrakt z klubem. Królewscy za Belgiem chodzą od dawna. Wytypowanie akurat tego zawodnika to nic nowego.

France Football: Zidane chce sprowadzić Sadio Mane Zinedine Zidane... czytaj dalej »

Zidane atutem w negocjacjach

Niewątpliwym atutem Realu jest osoba Zidane’a, byłego znakomitego francuskiego piłkarza, który bardzo dobrze zna swoich rodaków - Mbappe i Pogbę. Ale z racji jego wielkiego nazwiska w samych superlatywach wypowiadał się o nim również Hazard.

W przeszłości często dochodziło do sytuacji, w których zawodnicy starali się wymuszać na klubach transfery Dobrym przykładem jest Ousmane Dembele pozyskany w 2017 roku przez FC Barcelona z Borussii Dortmund. Podobną drogą przechodzili niedawno Neymar (z Barcelony do PSG), Philippe Coutinho (z Liverpoolu do Barcelony) czy sam Mbappe (z AS Monaco do PSG).