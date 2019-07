Astronomiczna cena za Neymara. Francuskie media: w przyszłym sezonie nadal będzie piłkarzem PSG

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Na Parc des Princes doskonale wiedzą, że nic nie muszą. Nawet, gdyby zawodnik stroił fochy i próbował wymusić zmianę barw klubowych, to nic nie wskóra - grupa Qatar Sports Investments jest w stanie płacić Neymarowi gigantyczną pensję również w przypadku, gdyby występował on tylko w zespole rezerw. A w stolicy Francji chcą odzyskać przynajmniej część pieniędzy, którą w niego zainwestowali. Dlatego transfer Brazylijczyka na ten moment jest bardzo mało prawdopodobny.

"Klub nie jest zainteresowany ofertami, w które mają być włączeni inni piłkarze i jest gotowy zatrzymać Brazylijczyka, jeśli nikt nie zaoferuje 222 milionów euro. Tym samym najbardziej realistyczny scenariusz zakłada, że w przyszłym sezonie Neymar nadal będzie piłkarzem PSG" - czytamy w "L'Equipe".

"Barca dawała 100 milionów euro plus Ousmane Dembele i Philippe Coutinho. Z kolei Real Madryt był gotowy zapłacić 120 milionów oraz oddać Garetha Bale'a. W Paryżu nawet nie zastanawiali się, czy zaakceptować wspomniane oferty. Zgodzą się tylko na wymienioną wcześniej kwotę" - podkreśla dziennik.

Natomiast radio Cadena Cope twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do rozmowy między prezydentami klubów. Sternik Barcelony Josep Maria Bartomeu miał usłyszeć od Nassera Al-Khelaifiego z PSG, że Neymar nie jest na sprzedaż. Jednak żadne inne źródło nie potwierdziło tych doniesień.

Nikogo nie stać

Neymar po dwóch latach spędzonych w PSG najchętniej powróciłby do Barcelony, ale katalońskiego klubu nie stać na jego kupno. Katalończycy dopiero co wydali 120 milionów na transfer Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

Na dodatek były klub Francuza domaga się jeszcze 80 milionów twierdząc, że piłkarz i Duma Katalonii osiągnęli porozumienie w sprawie kontraktu już w maju, gdy kwota odstępnego wpisana w jego umowę wynosiła jeszcze 200 milionów. Madrytczycy poinformowali o tym hiszpańską federację.

Rekordowe przychody i mniejsze zyski Barcelony Zarząd FC... czytaj dalej » Media pisały również o zainteresowaniu ze strony m.in. Realu i Juventusu. Jednak pierwsi wolą poczekać do przyszłego roku i wyciągnąć inną gwiazdę PSG, Kyliana Mbappe. Z kolei w Turynie również nie mogą sobie pozwolić na wydatek rzędu 222 milionów.

Nie zagra

Brazylijczyk poleciał z resztą zespołu na obóz i mecze sparingowe do Chin. Jednak wiadomo, że nie znalazł się wśród piłkarzy, którzy w piątek wylecą do Makau, gdzie PSG zagra spotkanie z Interem Mediolan. Powód? On i Presnel Kimpembe dochodzą do siebie po kontuzjach i nadal nie są brani pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej.

"Nie było sensu męczyć ich kolejną podróżą, skoro nie muszą się spieszyć z powrotem. Neymar jest zawieszony na mecz o Superpuchar Francji z Rennes, a Kimpembe wróci do gry za trzy-cztery tygodnie" - napisał dziennik "Le Parisien".