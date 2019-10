Były kadrowicz ma nowy pomysł na życie. Chce być politykiem

Lewandowski doceniony. Prestiżowa nominacja po rocznej przerwie Robert... czytaj dalej » - Jeszcze nie wiem, które będę miał miejsce na liście, ale to nie będzie współpraca tylko na czas tej kampanii. Chciałbym zaangażować się w to długofalowo - powiedział Obraniak.

Ofensywny pomocnik, już trochę zapomniany w Polsce, w koszulce z orzełkiem na piersi zadebiutował 12 sierpnia 2009 roku. Wtedy strzelił dwa gole Grekom w wygranym 2:0 meczu towarzyskim.

W 34 spotkaniach w reprezentacji Polski strzelił sześć goli. Zadebiutował podczas kadencji Leo Beenhakkera, a potem był ważną postacią w drużynie Franciszka Smudy, która nie wyszła z grupy w czasie Euro 2012.

Ostatni raz w kadrze zagrał 22 marca 2013 roku - w przegranym meczu el. MŚ z Ukrainą. Skłócony z Waldemarem Fornalikiem, zawiesił grę w zespole narodowym, do którego ostatecznie już nie wrócił.

Powrót na północ

Przez lata gry we Francji był związany z Metz, Lille, Bordeaux i Auxerre. Gdy ci ostatni nie przedłużyli z nim kontraktu po sezonie 2018/19 - na oferty czekał do grudnia. Pod koniec minionego roku oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Obraniak wrócił na północ Francji, w Lille rozpocznie nową karierę - polityczną. Nawiązał współpracę z Markiem-Philippem Daubresse, pochodzącym z Lille byłym ministrem młodzieży i solidarności.

Ce midi, @DAUBRESSE_MP lance sa campagne #Municipales2020 au bistrot Saint-Sauveur. Avec lui, deux conseillères régionales UDI (B. Mauroy, R Sahraoui) et un Modem (@DenisVinckier) et l’ancien joueur du LOSC Ludovic Obraniak pic.twitter.com/wnMrmIwBlq — Matthieu Delcroix (@matdelcroix) June 27, 2019

- Poznałem go mniej więcej dekadę temu. Nasze poglądy nie są w stu procentach takie same. Dla mnie sport, który jest obecny w życiu każdego z nas, nie ma partii politycznej. Jestem tutaj, by rozmawiać na temat tego, na czym się znam. Lubię politykę. Za kulisami przypomina trochę świat piłki. W obu przypadkach potrzebna jest skomplikowana analiza. Ale skomplikowane rzeczy zawsze mnie fascynowały - dodał Obraniak.