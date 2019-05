Mbappe odebrał nagrodę i zaskoczył dziennikarzy

- Było w tym sezonie sporo rozczarowań, ale to część piłki nożnej. To bardzo ważny moment dla mnie. Niewykluczone, że nadszedł pierwszy albo drugi punkt zwrotny w mojej karierze. Bardzo dużo się tutaj nauczyłem i czuję, że może nadszedł czas wziąć więcej odpowiedzialności. Być może w PSG, dałoby mi to sporo radości, albo gdzieś indziej przy innym projekcie - Mbappe zaskoczył podczas uroczystej gali.

Zła wiadomość dla Realu Madryt. Mbappe: zostaję w PSG Kylian Mbappe... czytaj dalej » Pod koniec kwietnia, kiedy paryżanie zapewnili sobie kolejny mistrzowski tytuł wygrywając z Monaco 3:1 po trzech golach młodego napastnika, ten mówił zupełnie coś innego. Wtedy zapewniał przed kamerami francuskiej telewizji Canal +, że nigdzie się nie wybiera.

Nie wycofał się

Miejscowi dziennikarze nie mogli po uroczystości przepuścić okazji, by dopytać zawodnika o to, co miał na myśli. Mbappe z niczego się nie wycofywał, tylko jeszcze mocniej podkreślił swoje stanowisko.

- Powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Przy takiej okazji można przekazać wiadomość. Mam wrażenie, że swoją wysłałem. Jeśli powiem coś więcej, to byłoby za dużo, a takiej wiadomości nie chcę przekazywać – stwierdził Mbappe, który poza statuetką dla najlepszego zawodnika Ligue 1 odebrał też wyróżnienie dla najlepszego młodego piłkarza w sezonie.



@KMbappe#TrophéesUNFPpic.twitter.com/iLYSaiClzY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2019





Reprezentant Francji trafił do Paris Saint-Germain z AS Monaco w 2017 roku. Wówczas o jego usługi walczył też Real Madryt, ale Królewscy nie zdołali przechwycić Mbappe. Według medialnych spekulacji madrytczycy spróbują kolejnego podejścia w letnim oknie transferowym. Trenerem Realu jest rodak Mbappe, znakomity przed laty piłkarz Zinedine Zidane. "Zizou" wielokrotnie przekonywał, że jest wielkim fanem talentu tego gracza, wokół którego Real chciałby budować nowy galaktyczny zespół.

W kończącym się sezonie Mbappe strzelił 32 gole w Ligue 1. Do rozegrania została jeszcze tylko jedna kolejka we Francji, więc drugi w klasyfikacji strzelców Nicolas Pepe (22 bramki) raczej zawodnika PSG nie dogoni. Ostatnim Francuzem, który uzyskał przynajmniej 30 trafień w sezonie, był słynny przed laty piłkarz Jean-Pierre Papin.