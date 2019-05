Czerwona kartka i niesportowy gest. Mbappe ukarany, Neymar zagrożony

Kibice Liverpoolu żądają zawieszenia Messiego za "wyraźne uderzenie Fabinho w głowę" Nie milkną echa... czytaj dalej » Mbappe został odsunięty łącznie od trzech meczów, ale na poczet kary zaliczono mu absencję 30 kwietnia w zaległym spotkaniu ligowym z Montpellier, przegranym przez PSG 2:3.

Sprawą Neymara zajęła się komisja dyscyplinarna

Dwa dni wcześniej w dogrywce finału Pucharu Francji 20-letni napastnik kopnął w kolano zawodnika Rennes Damiena Da Silvę, za co otrzymał czerwoną kartkę. Tamto spotkanie paryżanie również przegrali (2:2, 5-6 w karnych).



Jego klubowemu koledze Neymarowi grozi natomiast kara za niesportowy gest. Gdy Brazylijczyk wchodził z drużyną na trybunę Stade de France, aby odebrać nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w Pucharze, popchnął jednego z prowokujących go kibiców Rennes. Sprawą zajęła się komisja dyscyplinarna.



Paris Saint-Germain ma już zapewniony tytuł mistrza Francji, a do zakończenia rozgrywek pozostały cztery kolejki. Mbappe prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 30 bramek.